В Тбилиси выявили подпольное производство поддельного алкоголя

23.09.2026 12:16





Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии выявили в Тбилиси факт фальсификации алкогольной продукции. Одному человеку уже предъявлено обвинение.



По данным следствия, обвиняемый в кустарных условиях у себя дома, используя спирт и различные добавки, производил поддельный алкоголь под марками SARAJISHVILI, ASKANELI и ASKANELI V.S.O.P.



Всего правоохранители изъяли 97 бутылок фальсифицированной продукции.



Следствие считает, что алкоголь изготавливался с целью получения незаконной материальной выгоды.



Дело расследуется по части 1 статьи 197 УК Грузии. Предусмотренное наказание — от 1 до 3 лет лишения свободы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





