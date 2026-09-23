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В Тбилиси выявили подпольное производство поддельного алкоголя


23.09.2026   12:16


Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии выявили в Тбилиси факт фальсификации алкогольной продукции. Одному человеку уже предъявлено обвинение.

По данным следствия, обвиняемый в кустарных условиях у себя дома, используя спирт и различные добавки, производил поддельный алкоголь под марками SARAJISHVILI, ASKANELI и ASKANELI V.S.O.P.

Всего правоохранители изъяли 97 бутылок фальсифицированной продукции.

Следствие считает, что алкоголь изготавливался с целью получения незаконной материальной выгоды.

Дело расследуется по части 1 статьи 197 УК Грузии. Предусмотренное наказание — от 1 до 3 лет лишения свободы.


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