|
|
|
В Тбилиси выявили подпольное производство поддельного алкоголя
23.09.2026 12:16
Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии выявили в Тбилиси факт фальсификации алкогольной продукции. Одному человеку уже предъявлено обвинение.
По данным следствия, обвиняемый в кустарных условиях у себя дома, используя спирт и различные добавки, производил поддельный алкоголь под марками SARAJISHVILI, ASKANELI и ASKANELI V.S.O.P.
Всего правоохранители изъяли 97 бутылок фальсифицированной продукции.
Следствие считает, что алкоголь изготавливался с целью получения незаконной материальной выгоды.
Дело расследуется по части 1 статьи 197 УК Грузии. Предусмотренное наказание — от 1 до 3 лет лишения свободы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна