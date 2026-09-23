Центральный банк Армении и Национальный банк Грузии подписали меморандум о взаимопонимании

23.09.2026 12:49





Центральный банк Армении и Национальный банк Грузии подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в финансовом секторе.



Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Центробанка Армении, меморандум направлен на дальнейшее укрепление стабильности финансовых систем двух стран, повышение прозрачности и устойчивости финансового сектора, а также защиту законных интересов вкладчиков и инвесторов.



Меморандум определяет рамки обмена информацией между двумя структурами по вопросам, связанным с регулированием и надзором в финансовом секторе. Он также предусматривает сотрудничество в широком спектре областей, включая лицензирование и надзор за финансовыми институтами, рыночное поведение и защиту прав потребителей, конкуренцию, антикризисное управление, платежные системы, рынки ценных бумаг, предоставление услуг в сфере криптоактивов, финансовые технологии, денежно-кредитную политику, а также другие области, представляющие взаимный интерес.



Меморандум обеспечивает прочную институциональную базу для укрепления сотрудничества между двумя центральными банками, содействия эффективному обмену информацией и опытом, а также поддержки реализации совместных инициатив.





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