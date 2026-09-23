Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Центральный банк Армении и Национальный банк Грузии подписали меморандум о взаимопонимании


23.09.2026   12:49


Центральный банк Армении и Национальный банк Грузии подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в финансовом секторе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Центробанка Армении, меморандум направлен на дальнейшее укрепление стабильности финансовых систем двух стран, повышение прозрачности и устойчивости финансового сектора, а также защиту законных интересов вкладчиков и инвесторов.

Меморандум определяет рамки обмена информацией между двумя структурами по вопросам, связанным с регулированием и надзором в финансовом секторе. Он также предусматривает сотрудничество в широком спектре областей, включая лицензирование и надзор за финансовыми институтами, рыночное поведение и защиту прав потребителей, конкуренцию, антикризисное управление, платежные системы, рынки ценных бумаг, предоставление услуг в сфере криптоактивов, финансовые технологии, денежно-кредитную политику, а также другие области, представляющие взаимный интерес.

Меморандум обеспечивает прочную институциональную базу для укрепления сотрудничества между двумя центральными банками, содействия эффективному обмену информацией и опытом, а также поддержки реализации совместных инициатив.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна