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Зеленая зона конференции ООН по биоразнообразию в Ереване приглашает посетителей из Грузии
23.09.2026 13:17
Зеленая зона UN CBD COP17 в Ереване – публичная часть конференции ООН по биоразнообразию – приглашает посетителей из Грузии. Пространство будет открыто для публики с 19 по 30 октября 2026 года в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.
Зеленая зона, которая будет работать параллельно с Голубой зоной, предложит бесплатный вход и программу международных мероприятий, выставок, общественных дискуссий и культурных представлений. Посетители из Грузии приглашаются присоединиться к аудитории из Армении и других стран мира в рамках программы, объединяющей природу, науку и культуру.
Мероприятие предоставляет возможность стать частью международного события в соседней Армении и познакомиться с идеями и инициативами со всего мира. В программе будут представлены культурные шоу и проекты из стран региона и других государств мира. Наряду с представлениями посетители смогут ознакомиться с выставками, узнать больше о сохранении биоразнообразия, а также принять участие в образовательных мероприятиях и дискуссиях, посвященных защите природы.
Зеленая зона объединит организации гражданского общества, ученых, художников и международных участников, создав общественное пространство для обмена знаниями и опытом. Ее мероприятия свяжут темы COP17 с повседневной жизнью и будут способствовать вовлечению людей разных возрастов и с разным опытом. Вход в Зеленую зону бесплатный. Дополнительная информация о программе мероприятия, часах работы и условиях доступа для посетителей будет объявлена до начала мероприятия.
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