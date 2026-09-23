178 млн лари штрафов за восемь месяцев

23.09.2026 13:24





За январь–август 2026 года в бюджет поступило 178 млн лари штрафов за нарушения ПДД. Это на 20,8 млн лари, или 13,2% больше, чем за тот же период прошлого года.



Из общей суммы:



• 71,2 млн лари — в государственный бюджет

• 106,7 млн лари — в муниципальные бюджеты



То есть почти 60% всей суммы осталось на уровне муниципалитетов.



Для понимания масштаба: в среднем за первые восемь месяцев бюджет получал около 22,25 млн лари штрафов в месяц.



Годом ранее за тот же период было собрано примерно 157,2 млн лари. Таким образом, за год прирост составил почти 21 млн лари.



При этом эти цифры показывают именно поступления от штрафов, а не количество нарушений. Рост суммы может быть связан не только с числом выписанных штрафов, но и с изменением объёма контроля и собираемости платежей.



Штрафы за нарушения ПДД дают бюджетам сотни миллионов лари в год, причём основная часть этих денег поступает непосредственно муниципалитетам.





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