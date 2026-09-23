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Парламент Молдовы поддержал 60-дневное чрезвычайное положение в энергетическом и гидроэнергетическом секторах


23.09.2026   11:40


Парламент Молдовы поддержал введение чрезвычайного положения сроком на 60 дней в энергетическом и гидротехническом секторах. Причинами этого решения называются резкий рост цен на газ и топливо, а также снижение уровня воды в реке Днестр.

За введение чрезвычайных мер проголосовали 54 депутата, против — 20. Еще 22 депутата парламента в голосовании не участвовали.

Режим чрезвычайного положения вступит в силу 26 сентября. Это позволит властям Молдовы оперативнее реагировать на чрезвычайные ситуации.

Как пояснил премьер-министр Молдовы Василе Тарлев, страна столкнулась с угрозой кризиса в сфере энергоснабжения и водоснабжения из-за нескольких факторов, в том числе войн, продолжающихся в Иране и Украине, а также засухи, которая негативно повлияла на работу гидроэлектростанций.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Совет национальной безопасности совместно с парламентом, правительством и соответствующими ведомствами рекомендовал ввести чрезвычайное положение в энергетическом и гидротехническом секторах, чтобы предоставить властям необходимые инструменты для реагирования на чрезвычайные ситуации. При этом Майя Санду отметила, что ее страна зависит от импорта энергоресурсов, а в мире наблюдаются беспрецедентно высокие цены на бензин и дизельное топливо.

В настоящее время в Молдове в энергетическом и гидротехническом секторах действует режим повышенной готовности, объявленный правительством 28 июля. До этого, в марте, Молдова ввела чрезвычайное положение в энергетическом секторе сроком на 60 дней. Тогда причиной этой меры стало отключение линии электропередачи Исакча — Вулканешты, которая обеспечивает значительную часть поставок электроэнергии в стране.


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