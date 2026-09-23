Зеленский: Украина уничтожила 45% мощностей российских НПЗ

23.09.2026 11:24





Украина уничтожила 45% нефтеперерабатывающих мощностей России. Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил во время общения с представителями СМИ в США.



«Как они могут получить эти деньги, если мы отвечаем после их атак на энергетику, если мы наносим ответные удары по их нефтеперерабатывающим заводам? У них не хватает дизеля — мы уничтожили 45% их мощностей», — отметил Зеленский.



В ночь на 20 сентября подразделения Сил обороны атаковали Московский НПЗ в районе Капотня в Москве. Генеральный штаб ВСУ сообщал, что были поражены установка первичной переработки АВТ-6, комплексная установка переработки и установка изомеризации.



Украинская оборонная компания Fire Point заявила, что нефтеперерабатывающий завод был поражен беспилотниками FP-1.



22 сентября Генштаб ВСУ заявил, что подразделения Сил обороны Украины атаковали Куйбышевский НПЗ в Самаре.



По данным Генерального штаба ВСУ, удары Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям вывели из строя более 45% проектных мощностей нефтепереработки РФ.





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