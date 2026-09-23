Мариам Квривишвили встретилась с министром транспорта Китая

23.09.2026 11:39





Министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили встретилась с министром транспорта Китайской Народной Республики Лю Вэем.



На встрече обсуждалась возможность создания совместной рабочей группы для эффективной координации в сфере транспорта, которая объединит соответствующие ведомства и организации, отвечающие за железнодорожный, морской, автомобильный транспорт и гражданскую авиацию.



Особое внимание было уделено глубоководному порту Анаклия как одному из ключевых инфраструктурных проектов Среднего коридора. Было отмечено, что на данном этапе в Анаклии активно ведутся строительные работы. Также было подчеркнуто, что до 2032 года на приоритетные инфраструктурные проекты предусмотрено около 7 миллиардов долларов США. Цель Грузии — вдвое увеличить пропускную способность морской и железнодорожной сетей, а совокупную пропускную способность инфраструктуры аэропортов страны — утроить. Особое внимание было уделено проекту модернизации железной дороги и масштабному обновлению подвижного состава.



Стороны обсудили перспективы расширения прямого воздушного сообщения между Грузией и Китаем. В частности, речь шла о возможности развития прямых авиамаршрутов Тбилиси — Пекин и Тбилиси — Гуанчжоу. В целях дальнейшего развития прямого воздушного сообщения стороны договорились продолжить сотрудничество между соответствующими ведомствами гражданской авиации Грузии и Китая.



На встрече особое внимание было уделено дальнейшему развитию Среднего коридора, повышению его эффективности и конкурентоспособности. В этом контексте было отмечено принятое в Пекине в рамках Глобального форума по устойчивому транспорту совместное заявление о содействии повышению пропускной способности, надежности, эффективности и конкурентоспособности Транскаспийского международного транспортного маршрута. Инициатива предусматривает укрепление сотрудничества между странами-участницами по различным направлениям.





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