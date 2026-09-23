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Тбилисское море очистили от мусора


23.09.2026   12:07


У Тбилисского моря устроили большую экологическую уборку — поводом стал Всемирный день уборки. Организатором выступила Tbilservice Group, причем на этот раз к работе подключились не только сотрудники на местах, но и административная команда компании.

Судя по опубликованным кадрам, работы было немало: после уборки собрали десятки пакетов с мусором, который до этого оставался в общественном пространстве.

В Tbilservice Group заявили, что на одной акции останавливаться не собираются. Подобные мероприятия планируют проводить в разных районах столицы, связывая их не только с наведением порядка, но и с экологической ответственностью.

Чистота города зависит не только от коммунальных служб. Чем чаще общественные пространства приводят в порядок и чем заметнее участие людей в таких инициативах, тем выше требования к состоянию городской среды — и тем сложнее воспринимать мусор как «чужую проблему».

Тбилисское море — лишь одна из локаций. Судя по планам компании, подобные уборки будут постепенно распространяться и на другие части города.


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