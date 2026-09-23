Судьями Конституционного суда назначены Гога Кикилашвили и Серго Метопишвили

23.09.2026 13:22





В Конституционный суд Грузии назначены два новых судьи: Гога Кикилашвили — по квоте президента, а Серго Метопишвили — по квоте Пленума Верховного суда.



Кикилашвили сменит Георгия Кверенчхиладзе, срок полномочий которого истекает 2 октября. А 2 ноября завершается 10-летний срок полномочий Теймураза Тугуши, место которого займет Метопишвили.



Гога Кикилашвили — сын судьи Хвичи Кикилашвили.



Его отец был назначен в Конституционный суд в 2020 году, однако покинул должность на 5 лет раньше срока — в марте 2025 года. В этот период истекали полномочия тогдашнего председателя Конституционного суда Мераба Туравы.



Мераб Турава являлся членом Конституционного суда, назначенным парламентом, а Хвича Кикилашвили — Верховным судом. Парламент не может утвердить преемника Туравы в Конституционный суд, так как не располагает необходимым большинством голосов (90).



Верховный суд, в свою очередь, назначил на место Хвичи Кикилашвили Реваза Надараю, который впоследствии возглавил Конституционный суд.



Гога Кикилашвили по образованию юрист. Он активно занимается научно-академической деятельностью. В 2019–2023 годах руководил юридической фирмой, в 2020–2023 годах был медиатором по коллективным трудовым спорам. С 2023 года Кикилашвили является членом Высшего совета юстиции (не из числа судей).



Что касается Серго Метопишвили, его считают представителем влиятельной группы — так называемого судебного клана, о существовании которого регулярно заявляют представители неправительственного сектора, бывшие неизбранные из судей члены Высшего совета юстиции и оппозиционные партии.



Среди публичных выступлений Метопишвили примечательны его дискриминационные и оскорбительные высказывания в адрес бывших членов Совета юстиции Нази Джанезашвили и Анны Долидзе. Кроме того, Метопишвили критиковал и называл ангажированным неправительственный сектор (в частности, Эку Гигаури), а также политиков, выступавших с критикой действующей судебной системы, включая Эку Беселия.



Метопишвили открыто выступает против процедуры «веттинга» (проверки судей на добропорядочность). В 2024 году он заявил, что судебный корпус намерен всеми возможными правовыми механизмами противостоять проверке благонадежности судей.



В 2024 году независимая комиссия, созданная Антикоррупционным бюро, отобрала 300 должностных лиц, включая 27 судей, чьи имущественные декларации подлежали обязательной ревизии. Суд приостановил процедуру проверки имущественной декларации Метопишвили.





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