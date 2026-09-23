Молодые юристы Грузии обратились в ЕСПЧ по фактам преследований и вандализма

23.09.2026 13:19





Ассоциация молодых юристов Грузии направила жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с координированным и политически мотивированным преследованием, вандализмом, запугиванием и стигматизацией организации.



9 и 31 мая 2024 года, параллельно с принятием закона об «иноагентах» (т. н. «российского» закона), на фасаде центрального офиса организации, имеющего статус недвижимого памятника культурного наследия, были нанесены надписи, среди которых: «Агенты», «Агентура», «Предатель», «Предатели», «Враг нации», а также расклеены плакаты аналогичного содержания. После акта вандализма 31 мая 2024 года представитель правящей партии «Грузинская мечта» и депутат парламента Дмитрий Самхарадзе в Facebook оскорбил представителей организаций гражданского общества и оппозиционных партий, выступив с прямыми угрозами. Кроме того, Димитри Самхарадзе прикрепил к публикации видеоколлаж, в котором были продемонстрированы факты вандальных нападений на офисы ряда общественных организаций и оппозиционных сил.



В Ассоциации подчеркивают, что передали следственным органам детальную информацию и вещественные доказательства непосредственно в дни нападений, потребовав надлежащего правового реагирования. На протяжении двух лет организация добивалась от Специальной следственной службы, Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел проведения эффективного расследования по фактам атак на офис по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии: 156 (преследование), 187 (ч. 2, п. «в» — повреждение или уничтожение имущества группой лиц) и 259² (ч. 1 — повреждение или уничтожение объекта культурного наследия), однако безрезультатно.



О том, что по указанным фактам вообще ведется расследование, организация впервые узнала от аппарата Народного защитника (омбудсмена). В итоге молодые юристы обжаловали бездействие следственных органов и ходатайствовали о признании их потерпевшей стороной в рамках производства. Однако ответа от Генеральной прокуратуры получено не было, а впоследствии Тбилисский городской суд также отказал организации в удовлетворении данного требования. Примечательно, что лишь из постановления Тбилисского городского суда организации стало известно: следствие велось исключительно по наименее тяжкой квалификации — «угроза» (часть 1 статьи 151 УК Грузии, предусматривающая максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года). При этом по трем из четырех упомянутых статей (ст. 156 ч. 1, ст. 259² ч. 1 и ст. 151 ч. 1 УК) установленный двухлетний срок давности уже истек. Следовательно, привлечь виновных к уголовной ответственности по этим нормам больше невозможно.



Поскольку здание офиса Ассоциации молодых юристов имеет статус памятника культурного наследия, по закону организация не имеет права самостоятельно очистить фасад и удалить надписи. Полномочиями ликвидировать подобные повреждения наделена исключительно мэрия Тбилиси. В связи с этим юристы пять раз обращались в городскую администрацию с требованием отреагировать на инциденты в правовом поле, стереть надписи либо выдать организации официальное разрешение на самостоятельную очистку фасада.



Как заявляет организации, лишь спустя почти два года поступил первый ответ от ООО «Тбилсервис групп» (муниципальное предприятие, 100% доли которого принадлежит мэрии Тбилиси). В компании сообщили, что не могут удалить надписи, поскольку здание старое, а применяемое оборудование может нанести стенам еще больший ущерб. В этом случае информацию юристы также получили лишь благодаря коммуникации через омбудсмена: выяснилось, что мэрия Тбилиси вела производство по фактам атак на офис лишь на основании части 5 статьи 150² Кодекса об административных правонарушениях («искажение внешнего облика муниципалитета города Тбилиси»). Важно подчеркнуть, что срок привлечения к административной ответственности по данной норме также истек, так как он ограничен тремя месяцами.



«Ввиду нарушения государством указанных позитивных конвенционных обязательств АМЮГ оспаривает в Страсбургском суде нарушение следующих прав, закрепленных Европейской конвенцией по правам человека: право собственности (статья 1 Первого дополнительного протокола к Конвенции), свобода собраний и объединений (статья 11 Конвенции) и запрет дискриминации (статья 14 Конвенции в сочетании со статьей 1 Первого протокола и статьей 11 Конвенции).



В жалобе Ассоциация указывает, что оставление на фасаде офиса враждебных и оскорбительных надписей, бездействие властей и открытая публичная поддержка этих действий со стороны представителя правящей партии нарушают свободу объединений. Заявители настаивают, что данные действия имели целью запугать сотрудников, сторонников и бенефициаров АМЮГ, парализовать работу организации и подорвать к ней доверие общественности.



Кроме того, в жалобе особое внимание уделено проблеме избирательного правосудия. В то время как расследование погрома офиса АМЮГ и травли велось безрезультатно в течение двух лет, пока по трем из четырех релевантных статей не истекли сроки давности, государственная машина реагировала с беспрецедентной оперативностью и жесткостью на порчу активистами плакатов правящей партии. Так, в отношении активистки Меги Диасамидзе и политика Элене Хоштарии из-за протестных надписей на предвыборных баннерах мэра Тбилиси уголовные дела по статье 187 УК были возбуждены незамедлительно, а Хоштария была приговорена к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Данные факты наглядно свидетельствуют о том, что реакция государства является политически предвзятой и дискриминационной, что прямо противоречит Европейской конвенции по правам человека», — заявляет правозащитная организация.



В АМЮГ подчеркивают, что обращение в Европейский суд направлено на защиту собственных институциональных прав, поскольку «кампания травли правозащитной организации при попустительстве и поддержке государственных институтов ставит под удар фундаментальную защищенность прав и свобод всех граждан страны».





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