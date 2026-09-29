Архиепископ Дманисский и Агарак-Таширский: Сегодня место Грузии — рядом с Украиной

29.09.2026 12:39





Архиепископ Дманисский и Агарак-Таширский Грузинской православной церкви Зенон Иараджули заявляет, что сегодня место Грузии — рядом с Украиной. В частности, архиепископ отреагировал на баннер, который украинские болельщики развернули на стадионе во время футбольного матча между сборными Грузии и Украины.



«Почти все видели, как украинские болельщики развернули баннер:

„SOKHUMI IS SAKARTVELO

7634 LIVES SAVED BY UKRAINE

WE REMEMBER!"



Осенью 1993 года, сразу после падения Сухуми, Украина откликнулась на нашу беду. Раненых и вынужденных переселенцев эвакуировали из Сухуми на кораблях, а военные лётчики, рискуя жизнью и зачастую находясь под огнём, перевозили в безопасное место детей, матерей, пожилых людей и целые семьи, оставшиеся на заснеженных перевалах Сванетии. Они спасались от смерти в горах.



Многие наши соотечественники живы сегодня только потому, что в те дни Украина вырвала их из лап смерти.



С 10 по 14 октября 17 украинских вертолётов совершили 291 вылет и эвакуировали 7 643 человека в безопасное место. Они также доставили 487 тонн гуманитарного груза.



На следующий день после 33-й годовщины падения Сухуми украинцы напоминают нам об этой истории на футбольном поле. Народ, сам находящийся в неравной войне, говорит нам, что помнит нашу боль.



Вот что больше, чем дружба: братство, которое выходит за пределы национальных границ и укрепляется благодаря взаимной помощи в беде.



Восемь веков назад Шота Руставели оставил человечеству слова, ставшие частью его гуманной и нравственной памяти:

«Когда человека постигает беда, тогда ему нужны брат и родной человек».

«Не забывать друга — никогда не повредит».



Наш прославленный поэт Давит Гурамишвили и сегодня покоится на украинской земле, в Миргороде. Его утраченную могилу разыскали сами украинские писатели и сделали её доступной для людей. Сегодня там никогда не переводятся цветы, словно Украина отвечает на эпитафию на его могиле:

«Теперь приходи, посетитель, посмотри на меня, посмотри, где я похоронен"»



Когда на города Украины падают бомбы, а украинский народ выдерживает тяжесть несправедливой войны, имеем ли мы право забыть ту руку, которая когда-то спасла наш народ от смерти?



Сегодня наше место — рядом с Украиной. Наша солидарность должна быть непоколебимой. Это наш человеческий и исторический долг».





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