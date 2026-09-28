Швейцарцы проголосовали против узкого определения нейтралитета, способного ограничить сотрудничество с НАТО

28.09.2026 20:51





Швейцарии в воскресенье решительно отвергли предложение ‌ввести в конституцию более строгое определение принципа нейтралитета, которое ограничило бы ​возможность ​вводить экономические ​санкции и сотрудничать ⁠с НАТО.



Около ‌70% избирателей и ‌все кантоны проголосовали на референдуме «против», свидетельствуют ​окончательные данные Федерального статистического ‌управления.



«Этот результат не ​означает отказа от нейтралитета. Швейцария ‌была нейтральной вчера, остается нейтральной сегодня и сохранит нейтралитет ​в ​будущем», - сказал ‌министр иностранных дел Иньяцио Кассис ​на пресс-конференции после голосования.



Предложение ужесточить нейтралитет выдвинула правая Швейцарская народная партия, которая считает, что традиционная позиция Берна была ​подорвана присоединением ⁠Швейцарии к санкциям Запада против России.





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