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Швейцарцы проголосовали против узкого определения нейтралитета, способного ограничить сотрудничество с НАТО
28.09.2026 20:51
Швейцарии в воскресенье решительно отвергли предложение ввести в конституцию более строгое определение принципа нейтралитета, которое ограничило бы возможность вводить экономические санкции и сотрудничать с НАТО.
Около 70% избирателей и все кантоны проголосовали на референдуме «против», свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления.
«Этот результат не означает отказа от нейтралитета. Швейцария была нейтральной вчера, остается нейтральной сегодня и сохранит нейтралитет в будущем», - сказал министр иностранных дел Иньяцио Кассис на пресс-конференции после голосования.
Предложение ужесточить нейтралитет выдвинула правая Швейцарская народная партия, которая считает, что традиционная позиция Берна была подорвана присоединением Швейцарии к санкциям Запада против России.
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