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В Грузии отметили Всемирный день борьбы с бешенством
28.09.2026 19:55
28 сентября в Тбилиси, в Парке культуры и отдыха ветеранов, прошла акция, посвящённая Всемирному дню борьбы с бешенством.
Владельцы животных могли бесплатно привить своих питомцев и получить консультации по уходу, профилактике заболеваний и обязательным ветеринарным процедурам.
По данным Национального агентства продовольствия, его ветеринары ежегодно вакцинируют против бешенства около 300 тысяч домашних животных. В ведомстве также заявили, что по сравнению с 2013 годом число случаев бешенства среди животных сократилось почти на 80%.
Замминистра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Лаша Авалиани подчеркнул, что бешенство можно предотвращать с помощью вакцинации и что Грузия присоединяется к глобальной цели — к 2030 году полностью устранить передачу бешенства от собак человеку.
Агентство также продолжает программу по контролю численности бездомных собак, которая должна помочь одновременно снизить риск распространения бешенства и улучшить ситуацию с беспризорными животными.
В связи со Всемирным днём борьбы с бешенством бесплатная вакцинация животных будет продолжаться всю неделю в региональных и районных офисах Национального агентства продовольствия.
Всемирный день борьбы с бешенством отмечается 28 сентября с 2007 года — в день памяти Луи Пастера, создавшего первую вакцину против бешенства в 1885 году.
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