ЕС готовит новый чрезвычайный протокол безопасности против угроз из России

28.09.2026 20:23





В понедельник, 28 сентября, министры обороны стран ЕС в Брюсселе впервые обсудили новый чрезвычайный протокол безопасности, который предусматривал бы действия и ответы на гибридные угрозы со стороны России – диверсии, нарушения воздушного пространства, поджоги и т.д.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по завершении заседания Совета ЕС на уровне министров обороны 28 сентября.



Министры обсудили новый чрезвычайный протокол безопасности для Евросоюза в ответ на гибридные атаки России.



"Министры имели первую возможность обменяться мнениями относительно идеи нового чрезвычайного протокола безопасности. Такой механизм обеспечил бы координацию для реагирования на атаки в серой зоне (которые не подпадают под классификацию вооруженного нападения, в отношении которого применяется ст.5 НАТО. – "ЕП") и дополнил бы нынешнюю статью 42.7", – заявила Каллас.



Она констатировала, что в настоящее время имеют место многочисленные "акты диверсий, поджогов и нарушений воздушного пространства со стороны России".



"Со стороны ЕС санкции против виновников и высылка российских дипломатов дают результаты, но нам нужно подумать, что еще мы можем сделать. И конечно, стоит подчеркнуть, это дополняет (механизмы) НАТО и обеспечивает ЕС более решительным ответом на гибридные атаки России", – подчеркнула главная дипломатка ЕС.



Она уточнила, что "это было первое обсуждение, очень предварительное" – по результатам было решено продолжить дискуссию с государствами-членами на разных уровнях и в форматах, в частности, на уровне дипломатов в Брюсселе.



Как сообщала "Европейская правда", Евросоюз готовит стратегию безопасности, которая определит Россию как главную угрозу безопасности ЕС.



Ранее датская разведка предупредила, что Россия усилить атаки гибридного характери в течение ближайших месяцев.



Также из-за усиленных гибридных атак России на Европу президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас планирует представить новую стратегию безопасности, которая должна дополнить статью 4 Договора НАТО.



Больше о статье 42.7 и проблемах обороны ЕС читайте в материале ЕС задумался об обороне: как в Брюсселе "допиливают" европейский аналог статьи 5 НАТО.





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