Народный защитник Грузии находится с рабочим визитом у коллеги в Туркменистане

28.09.2026 19:52





Как пояснили в аппарате омбудсмена, визит в Ашхабад состоялся по приглашению уполномоченного по правам человека Туркменистана Яздурсун Гурбанназаровой.



Гурбанназарова — первый и единственный омбудсмен в истории Туркменистана. Закон об Омбудсмене был принят в ноябре 2016 года и вступил в силу 1 января 2017 года. 20 марта 2017 года Гурбанназарова была избрана на этот пост. В апреле 2022 года её переизбрали на второй пятилетний срок.



Туркменистан остаётся одной из наиболее закрытых и репрессивных стран мира с точки зрения соблюдения гражданских и политических прав. Human Rights Watch отмечает отсутствие независимых СМИ, серьёзные ограничения свободы выражения и ассоциаций, жёсткий контроль над интернетом и преследование критиков властей.



При этом независимость самого института омбудсмена также вызывает вопросы. По оценке HRW, омбудсмен назначается президентом и утверждается парламентом, а отсутствие политического плюрализма и фактическое отсутствие разделения властей серьёзно ограничивают возможность института работать независимо от правительства.



В ежегодных докладах омбудсмена полное следование "политике партии отца нации ", основное внимание уделяется социальным и экономическим вопросам, в частности, жилищным и трудовым спорам, медицинской помощи, образованию, миграции и исполнению судебных решений. При этом HRW отмечает практически полное отсутствие в этих отчётах информации о политически мотивированных нарушениях прав человека.



Сама Гурбанназарова в своих докладах говорит о работе государства по обеспечению социальных, экономических и трудовых прав граждан. Например, за 2018 год её аппарат зарегистрировал 985 обращений граждан, большинство из которых касались жилищных вопросов и несогласия с судебными решениями.



Таким образом, формально институт омбудсмена в Туркменистане существует с 2017 года, однако международные правозащитные организации указывают на серьёзные ограничения его независимости и способности эффективно реагировать на системные нарушения прав человека.





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