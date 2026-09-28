ЕС разрабатывает план действий по вступлению для самых перспективных кандидатов

28.09.2026 10:56





Европейский союз разрабатывает предложения, которые предложат четырём странам, наиболее близким к вступлению в блок, чёткий и поэтапный путь к членству, — сообщает [Politico].



Два высокопоставленных чиновника Европейской комиссии, работавших над проектом предложений, сообщили изданию, что рассматривается создание целевых «дорожных карт» для Черногории, Украины, Молдовы и Албании.



Как объяснили источники Politico, эти «дорожные карты» сделают более понятным, что именно требуется от каждой страны-кандидата; одновременно они возложат обязательства и на действующих членов ЕС, согласие которых необходимо для продвижения процесса. Планы также определят предполагаемые сроки официального завершения групп реформ — так называемых «переговорных кластеров», которые являются важнейшими этапами на пути к вступлению.



По данным Politico, официальные лица подтвердили, что другим странам-кандидатам, находящимся на более ранних этапах процесса, таким как Косово, Северная Македония, а также Босния и Герцеговина, на данном этапе дорожные карты предложены не будут. Издание пишет, что их также не предложат Грузии, Турции и Сербии, «заявки которых приостановлены из-за существующих опасений по поводу отката в демократической и судебной систем».





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