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ЕС разрабатывает план действий по вступлению для самых перспективных кандидатов
28.09.2026 10:56
Европейский союз разрабатывает предложения, которые предложат четырём странам, наиболее близким к вступлению в блок, чёткий и поэтапный путь к членству, — сообщает [Politico].
Два высокопоставленных чиновника Европейской комиссии, работавших над проектом предложений, сообщили изданию, что рассматривается создание целевых «дорожных карт» для Черногории, Украины, Молдовы и Албании.
Как объяснили источники Politico, эти «дорожные карты» сделают более понятным, что именно требуется от каждой страны-кандидата; одновременно они возложат обязательства и на действующих членов ЕС, согласие которых необходимо для продвижения процесса. Планы также определят предполагаемые сроки официального завершения групп реформ — так называемых «переговорных кластеров», которые являются важнейшими этапами на пути к вступлению.
По данным Politico, официальные лица подтвердили, что другим странам-кандидатам, находящимся на более ранних этапах процесса, таким как Косово, Северная Македония, а также Босния и Герцеговина, на данном этапе дорожные карты предложены не будут. Издание пишет, что их также не предложат Грузии, Турции и Сербии, «заявки которых приостановлены из-за существующих опасений по поводу отката в демократической и судебной систем».
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