Глава МИД Германии: Россия не готова к переговорам о прекращении войны

27.09.2026 19:41





Россия не готова к переговорам о завершении войны в Украине и деэскалации военных действий, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Всем тем, кто продолжает говорить, что Германии нужно вести переговоры, что Германии нужно разговаривать с Россией, я говорю сейчас: мы это делаем. И, к сожалению, Россия в настоящее время не проявляет готовности занять конструктивную переговорную позицию», — сказал Вадефуль.



По его словам, первая с января 2022 года встреча между главами МИД Германии и России состоялась при посредничестве коллег из других стран, которые говорили, что Москва «готова к диалогу». В ходе беседы Вадефуль поднял вопрос об экспорте зерна из Украины и России, а также затронул инцидент с беспилотником, найденным в аэропорту Лейпцига. Кроме того, он заявил об «абсолютно незыблемой» поддержке Киева со стороны Берлина. Несмотря на «напряженный» разговор и неготовность России завершить войну, глава МИД Германии отметил, что говорить с Москвой «правильно» и в этом на данный момент «заключается задача дипломатии».



Лавров, в свою очередь, заявил, что Вадефуль предъявил ему «претензию» за то, что в Лейпциге нашли «какой-то там упавший беспилотник». Глава МИД РФ отметил отсутствие какого-либо прогресса после встречи. «Если посмотреть на ежедневные публичные заявления Берлина, то я не услышал ничего нового», — сказал Лавров. Он добавил, что ему могли «просто позвонить». При этом министр отметил, что Москва никогда не отказывается выслушать представителей других стран.



Встреча Вадефуля с Лавровым прошла накануне, 26 сентября, на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Она продлилась 20 минут. В российском МИДе подчеркнули, что разговор запросила немецкая сторона, а в ходе него обсуждались двусторонние отношения и война в Украине. До этого Лавров встречался с госсекретарем США Марко Рубио. После глава МИД РФ заявил на заседании Совбеза ООН, что Москва не намерена приостанавливать боевые действия на период переговоров в любом формате, чтобы не дать «передышку» Украине.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





