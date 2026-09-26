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В центре Афин произошел взрыв в жилом доме, есть погибшие
26.09.2026 15:07
В центре Афин в жилом доме произошёл взрыв, есть погибшие — 5 человек считаются пропавшими без вести, — сообщает Reuters.
По распространённой информации, взрыв произошёл в пятницу в туристическом районе столицы Греции, в результате чего двухэтажный жилой дом обрушился.
В пожарной службе Афин заявили, что сегодня утром под завалами было обнаружено тело молодой женщины. Спасатели ищут пожилую пару и ещё троих туристов.
В полиции отметили, что туристы, гражданство которых пока неизвестно, должны были покинуть дом в пятницу и вернуться на родину, однако в аэропорту они не появились.
По словам мэра Афин Хариса Дукаса, причина взрыва, предположительно, связана с инфраструктурой газоснабжения.
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