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Саакашвили: Transparency International признала меня политзаключенным - лучше поздно, чем никогда
26.09.2026 15:23
«Transparency International признала меня политическим заключенным, лучше поздно, чем никогда», – написал в социальной сети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
Саакашвили поблагодарил неправительственную организацию, в том числе, за подробный анализ предъявленных ему обвинений.
Для справки: организация Transparency International Georgia вчера опубликовала заявление о том, что Михаил Саакашвили будет включен в составленный организацией список политических заключенных.
При этом раннее Transparency International Georgia подготовила аналогичный список заключенных, в который бывший президент не вошел. Михаил Саакашвили раскритиковал решение организации.
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