Саакашвили: Transparency International признала меня политзаключенным - лучше поздно, чем никогда

26.09.2026 15:23





«Transparency International признала меня политическим заключенным, лучше поздно, чем никогда», – написал в социальной сети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.



Саакашвили поблагодарил неправительственную организацию, в том числе, за подробный анализ предъявленных ему обвинений.



Для справки: организация Transparency International Georgia вчера опубликовала заявление о том, что Михаил Саакашвили будет включен в составленный организацией список политических заключенных.



При этом раннее Transparency International Georgia подготовила аналогичный список заключенных, в который бывший президент не вошел. Михаил Саакашвили раскритиковал решение организации.







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