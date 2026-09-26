Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили: Transparency International признала меня политзаключенным - лучше поздно, чем никогда


26.09.2026   15:23


«Transparency International признала меня политическим заключенным, лучше поздно, чем никогда», – написал в социальной сети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Саакашвили поблагодарил неправительственную организацию, в том числе, за подробный анализ предъявленных ему обвинений.

Для справки: организация Transparency International Georgia вчера опубликовала заявление о том, что Михаил Саакашвили будет включен в составленный организацией список политических заключенных.

При этом раннее Transparency International Georgia подготовила аналогичный список заключенных, в который бывший президент не вошел. Михаил Саакашвили раскритиковал решение организации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна