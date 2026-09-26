Григол Гегелия: Мы не увидели уважения в заявлении Азербайджана – Дружба не может быть односторонней

26.09.2026 15:18





Мы хотим чётко заявить, что дружба не должна и не может быть односторонней. Дружба и партнёрство не могут означать отказ от вопросов, касающихся национального, исторического и культурного наследия нашей страны, и разговор в неприемлемом для нас тоне, — так лидер партии «Лело — Сильная Грузия» Григол Гегелия отреагировал на распространённое Азербайджаном заявление относительно храма Курмухи.



Как отмечает Григол Гегелия, налицо ещё один пример того, что режим «Грузинской мечты» не способен защищать национальные интересы ни в одном направлении. Что касается непосредственно заявления Патриархии Грузии, касавшегося работ, проводимых в храме Курмухи, расположенном на территории Азербайджана, и содержавшего вопросы, то, по словам Григола Гегелия, в ответ на легитимные вопросы, поставленные Патриархией Грузии, официальный Баку, к сожалению, распространил заявление, которое не отражает дух отношений между соседними и партнёрскими государствами, основанных на взаимном уважении.



««Лело — Сильная Грузия» разделяет и поддерживает вопросы, поставленные Патриархией в связи с работами в храме Курмухи, расположенном в историческом Эрети. Важно, что эти вопросы Патриархии основывались как на уважении территориальной целостности Азербайджана, так и на понимании значения памятников нашего духовного и культурного наследия.



К сожалению, в заявлении Азербайджана мы не видим равного уважения и понимания, и в нём ставится под вопрос даже то, почему Патриархия называет этот храм церковью Святого Георгия Курмухского, как он называется как минимум с 1310 года.



Мы ценим добрососедские отношения с государством Азербайджан и азербайджанским народом. Однако хотим чётко заявить, что дружба не должна и не может быть односторонней. Дружба и партнёрство не могут означать отказ от вопросов, касающихся национального, исторического и культурного наследия нашей страны, и разговор в неприемлемом для нас тоне.



В нормальном случае подобные вопросы не могут становиться основанием для подобного разговора между соседями. И если сегодня для кого-то это стало допустимым или приемлемым, то это является прямым результатом ослабления «Грузинской мечтой» международных позиций Грузии, снижения нашего суверенитета и перевода страны с позиции равноправного игрока в вассальное положение.



В результате в реальности, созданной этим режимом, всё чаще проявляется унизительное отношение к грузинскому государству, и совершенно неудивительно, что находящаяся в таком положении страна не способна защищать свою суверенную позицию ни в одном направлении.



Разумеется, от режима, разрушающего Гелати и взорвавшего Сакдри́си, мы не можем ожидать никакой защиты памятников грузинского культурного наследия. Общество хорошо помнит и то, что власти, которые годами злоупотребляли манипуляциями вокруг вопроса Давид-Гареджи, до сих пор не сообщили обществу, чего они добились в этом направлении, кроме пропагандистского бахвальства.



Однако претензия официального Баку к Патриархии Грузии ещё раз напоминает о важности чёткого отстаивания национальных интересов властями, чего правительство «Грузинской мечты» годами не делает и не может делать.



«Лело» приветствует стратегическое партнёрство и дружбу, однако не ценой отказа от собственного национального достоинства и позиций.



Хочу ещё раз выразить нашу поддержку важным вопросам, поставленным Патриархией, и надеяться, что Азербайджан даст адекватный ответ на все эти вопросы», — заявил Григол Гегелия.





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