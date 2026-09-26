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Национальная администрация туризма Грузии приняла участие в Токийской международной выставке Tourism EXPO Japan


26.09.2026   15:57


В столице Японии Токио состоялась одна из крупнейших в мире международных туристических выставок – Tourism EXPO Japan.

В рамках выставки глава Национальной администрации туризма Грузии Майя Омиадзе провела рабочие встречи с руководителями Японского туристического агентства, PR- и маркетинговых агентств, ведущих авиакомпаний и туроператоров.

На встречах обсуждались динамика роста туристических потоков из Японии и вопросы повышения узнаваемости Грузии на японском рынке. Особое внимание было уделено перспективам развития прямых авиаперевозок, планированию маркетинговых кампаний и позиционированию Грузии как туристического направления на все четыре сезона.

Параллельно на грузинском стенде были организованы презентации, где представители японских СМИ и туристической индустрии подробно ознакомились с грузинским туристическим направлением, достопримечательностями и туристическими продуктами.

В выставке приняли участие Национальная туристическая администрация, Департамент туризма и курортов Аджарии, Организация по управлению туристическими направлениями Сванети и около десяти компаний частного сектора.

На выставке Tourism EXPO Japan были представлены более 80 стран и регионов. В выставке приняли участие более 1300 туристических компаний, авиакомпаний и организаций. Число посетителей составило около 180 тысяч.


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