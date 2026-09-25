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FBI об экстрадиции из Грузии лица, обвиняемого в терроризме
25.09.2026 19:47
Нью-Йоркское отделение ФБР публикует в социальной сети X фотографии экстрадированного из Грузии лица и откликается на факт того, что он предстанет перед правосудием спустя десять лет розыска.
Согласно информации, Давуду Ансари (Davud Ansariy), который является гражданином Узбекистана и натурализованным гражданином США, сегодня в федеральном суде Бруклина будут предъявлены обвинения.
Его обвиняют в оказании материальной помощи «Исламскому государству» (ISIS) и «Фронту ан-Нусра» (ANF), а также в сговоре с этой же целью.
В информации отмечается, что 23 сентября 2026 года Ансари экстрадирован в Восточный округ Нью-Йорка из Грузии, где был задержан в августе 2026 года.
Давуд Ансари в 2016 году бежал из США в направлении Турции и с тех пор находился в розыске. В рамках сотрудничества между прокуратурой Грузии и Департаментом юстиции США, прокуратура задержала его на территории Грузии и, с соблюдением соответствующих процедур, передала Соединённым Штатам.
Департамент юстиции США сегодня поблагодарил прокуратуру Грузии за борьбу с терроризмом, сотрудничество и задержание разыскиваемого лица.
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