У резиденции Иванишвили прошла акция-перформанс женщин-членов «Нацдвижения»

25.09.2026 19:56





У резиденции миллиардера и основателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили женщины-члены партии «Единое национальное движение» устроили акцию-перформанс, передает агентство IPN. Главный лозунг: «Бидзина, не убивай наших детей!».



Как заявила один из лидеров ЕНД Ана Цитлидзе, «Бидзина Иванишвили превратил эту страну в огромное пристанище для «барыг», поскольку сам является главным «барыгой» этой страны, который покрывает наркобизнес и изо дня в день убивает нашу молодежь».



«Эти шприцы — символ правления Бидзины Иванишвили. Этими шприцами и наркотиками Бидзина Иванишвили каждый день убивает десятки наших молодых людей. Вот лишь краткая статистика для граждан Грузии для большей наглядности: 20 марта 2026 года от передозировки погиб 26-летний парень, 30 апреля — 23-летний, 15 мая — четверо молодых людей. Только в июне–июле 2026 года из-за передозировки скончались 10 молодых людей. В сентябре от передозировки в Тбилиси погибли двое 21-летних парней, а неделю назад за работу наркокурьерами задержали 16–17-летних девушек. Это реальность, к которой привел Бидзина Иванишвили.



Наркотики не выбирают политическую принадлежность, не смотрят, чей это ребенок — сторонника «Национального движения» или «Грузинской мечты», они одинаково убивают наших детей», — приводит IPN слова Цитлидзе.



По словам оппозиционерки, своими действиями власти «истребляют грузинский генофонд».



«Мы пришли сюда сегодня — матери, женщины, бабушки и сестры, доведенные до отчаяния тем, что их дети не могут чувствовать себя в безопасности в этой стране. Бидзина Иванишвили должен знать: эти шприцы как символ его правления, уничтожения грузинского генофонда и отравленных наркотиками грузинских девушек и парней — это то, что ему никогда не сойдет с рук.



Рассуждая перед нами о православии и христианстве, он должен осознавать, что сам является главным «барыгой» этой страны, зарабатывающим миллионы лари на смертях наших детей: пока его собственные дети купаются в роскоши, он травит наркотиками наших. Сегодня мы заявляем главному «барыге» страны: не убивай наших детей!» — заявила Ана Цитлидзе.





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