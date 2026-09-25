Под флагом Грузии дебютировал еще один фигурист из России — 17-летний Макар Николаев

25.09.2026 19:57





Сборная Грузии по фигурному катанию пополнилась еще одним спортсменом из России. 17-летний Макар Николаев официально дебютировал под грузинским флагом на этапе юниорского Гран-при ISU в Батуми.



В короткой программе, которая прошла 24 сентября, Николаев получил 66,52 балла и занял восьмое место среди 26 участников. Лидирует японский фигурист Сэна Такахаси с результатом 86,19 балла. Итоговые позиции определятся после произвольной программы.



До смены спортивного гражданства Николаев представлял Россию и тренировался в Санкт-Петербурге у Олега Татаурова. В прошлом сезоне он выступал на этапах российского юниорского Гран-при, где занял восьмое и 13-е места.



Профиль Николаева на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) уже изменился. В качестве страны, которую он представляет, там указывается Грузия.



Переход Николаева продолжает тенденцию последних лет: Грузия привлекает российских фигуристов в национальные команды в разных дисциплинах.



В августе Федерация фигурного катания Грузии объявила о переходе под грузинский флаг спортивной пары Златы Камаловой и Даниила Панова.



За Грузию уже выступают несколько топ-фигуристов, ранее связанных с российской школой. Среди них — уроженка Москвы Анастасия Губанова, ставшая чемпионкой Европы в 2023 году, а также пара Анастасии Метелкиной и Луки Берулава, выигравшие для Грузии историческое серебро юношеских Олимпийских игр, а также медаль чемпионата Европы.



Большинство членов национальной сборной по фигурному катанию — как этнические грузины, родившиеся в РФ, так и сменившие спортивное гражданство россияне — продолжают жить и тренироваться в российских академиях, включая группу Этери Тутберидзе и тренерские штабы в Санкт-Петербурге.



Такая стратегия позволила Грузии за последние годы добиться завидных успехов на мировой арене, однако натурализация спортсменов из РФ периодически вызывает дискуссии, выходя за пределы спортивного сообщества.





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