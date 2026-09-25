Грузия выдала России очередных разыскиваемых

25.09.2026 19:58





Грузия выдала Российской Федерации Дмитрия Пушкарева и Корнея Федунова, обвиняемых на родине в создании преступного сообщества, культивировании наркосодержащих растений и торговле наркотиками. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ, опубликовав видеозапись передачи задержанных в районе КПП «Верхний Ларс».



По версии российского следствия, Пушкарев и Федунов входили в состав организованной преступной группы, действовавшей в Магаданской области.



Утверждается, что с февраля по декабрь 2024 года они выращивали коноплю на территории местной молочной фермы. Пушкарев, согласно обвинению, лично администрировал специализированный интернет-магазин, а также организовал поставку и закладку более 1,3 кг запрещенных веществ через тайники.



В России оба были заочно арестованы и объявлены в международный розыск, после чего их задержали на территории Грузии.



Официальные ведомства Грузии передачу заключенных на данный момент не прокомментировали. В случае появления разъяснений со стороны Минюста и Прокуратуры Грузии материал будет обновлен.

После того как в 2022 году Россия была исключена из Совета Европы, Грузия на протяжении трех лет заморозила практику выдачи разыскиваемых лиц в РФ из-за рисков нарушения прав человека и отсутствия международно-правовых гарантий. Как отмечает Radio Tavisupleba, в Минюсте Грузии ранее уверяли ЕСПЧ, что подход «невыдачи» сохранится до формирования единой европейской позиции.



Однако в 2026 году практика возобновилась. С начала года Тбилиси передал Москве уже нескольких разыскиваемых граждан:



Никиту Подставкина (февраль 2026) — по делу о нанесении смертельных телесных повреждений;

Максима Щербакова (июль 2026) — по делу о покушении на убийство;

Расула Кайтмазова (июль 2026) — по делу о групповом избиении со смертельным исходом.

Кроме того, 18 сентября Верховный суд Грузии признал допустимой экстрадицию Михаила Тимофеева — бывшего помощника экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Тимофеева разыскивают по делу 20-летней давности, однако сам он заявляет о политическом преследовании. Окончательное решение по его делу остается за министром юстиции Грузии.



Возобновление передачи резидентов и граждан РФ вызывает обеспокоенность среди юристов и правозащитников. Они неоднократно призвали власти разъяснить причины смены курса.



Источник: Новости - Грузия

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