МИД Азербайджана: Заявления Патриархии Грузии относительно храма Курмух противоречат духу дружбы и партнёрства

25.09.2026 18:21





Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики ответило на заявление Патриархии Грузии относительно храма Курмух.



Как говорится в заявлении МИД Азербайджана, недавние заявления Патриархии Грузии относительно храма Курмух, расположенного на территории Азербайджана, «противоречат духу дружбы, партнёрства и добрососедских отношений, существующих между Азербайджаном и Грузией».



Согласно заявлению азербайджанского внешнеполитического ведомства, «неприемлемо называть географические и исторические топонимы, расположенные на территории Азербайджана, другими названиями».



«Азербайджан всегда уважал территориальную целостность и суверенитет Грузии. В то же время проявление грузинской стороной аналогичного уважения к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана является важной основой стратегического партнёрства, установившегося между двумя странами. Именно с этой точки зрения непонятен подход Патриархии Грузии, который подразумевает территориальные претензии в отношении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.



Важно, чтобы религиозные институты воздерживались от подходов, которые могут поставить под угрозу исторические связи дружбы и добрососедства, складывавшиеся на протяжении веков между народами Азербайджана и Грузии. В этой связи не рекомендуется повторять известные подходы Армянской церкви или следовать по её пути.



Все исторические, культурные и религиозные памятники, расположенные на территории Азербайджана, являются неотъемлемой частью национального наследия азербайджанского народа и Азербайджанского государства», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.



Напомним, что 24 сентября Патриархия Грузии распространила заявление в связи с храмом Святого Георгия в Курмухе.



«Вызывает обеспокоенность информация, распространяемая в последние дни в медиапространстве, а также фото- и видеоматериалы о проводимых работах в историческом Герети, в храме Святого Георгия в Курмухе и на прилегающей к нему территории.



Хотя храм Курмух сегодня расположен на территории Азербайджанской Республики, он является важнейшим памятником исторического и духовного наследия нашей страны и нашей Церкви. Естественно, этот факт вызвал острую реакцию и справедливое возмущение в нашем обществе, что негативно отражается на добрососедских отношениях между двумя соседними государствами и народами и на процессе укрепления сотрудничества между ними.



Для Грузинской православной церкви особенно важно любое вмешательство, осуществляемое как непосредственно в храме, так и на прилегающей к нему территории. Возникает множество вопросов как в связи с неясными целями проводимых работ, так и в связи с реставрацией памятника грузинского культурного наследия без согласования с грузинской стороной.



Добавим также, что Патриархия Грузии не получала никакой информации об этих действиях от соответствующих государственных органов Азербайджанской Республики.



Соответственно, на данном этапе важно установить, какие именно работы проводятся на территории храма, на каких исследованиях они основаны и кто их осуществляет, а также каким образом обеспечивается сохранность памятника грузинского культурного наследия», — говорится в заявлении Патриархии Грузии.







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