Парламентская делегация Грузии провела встречи в Милли Меджлисе Азербайджана

25.09.2026 17:09





Делегация парламента Грузии во главе с заместителем председателя парламента Нино Цилосани находится с рабочим визитом в столице Азербайджанской Республики.



Члены парламентской делегации провели встречи с представителями комитетов Милли Меджлиса Азербайджана и обсудили вопросы партнёрского сотрудничества между двумя странами. Стороны рассмотрели вопросы укрепления парламентской дипломатии и подчеркнули важность взаимодействия между комитетами парламентов.



«На встречах мы говорили о той политической поддержке, которую Азербайджан постоянно оказывает Грузии. Сотрудничество двух стран имеет особое значение, поскольку укрепляет связанность. Речь идёт о функции «Среднего коридора», которая реализуется благодаря взаимодействию Грузии и Азербайджана. На международных площадках наши две страны поддерживают друг друга. Совместные крупные инфраструктурные проекты служат экономической устойчивости каждой из стран и, в целом, укреплению позиций региона», — заявила Нино Цилосани.



Члены парламентской делегации также поблагодарили представителей дружественного государства за выражение позиции по непризнанию и осуждению так называемых выборов на оккупированных территориях Грузии.



Во встречах, состоявшихся в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики, также приняли участие члены парламентской делегации Грузии: председатель Комитета по экономической политике парламента Шота Берекашвили, член парламентской группы дружбы с Азербайджанской Республикой, председатель Комитета по вопросам образования, науки и молодёжи Мариам Лашхи, а также члены группы дружбы — Антон Оболашвили, Саван Мирзоев и Заур Даргали.







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