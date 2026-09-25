Кавелашвили встретился с президентами МПК и IBSA

25.09.2026 17:15





Президент Грузии Михаил Кавелашвили принял президента Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонса и президента Международной федерации спорта слепых (IBSA) Ильгаром Рахимоым.



По информации администрации президента, на встрече обсуждались результаты развития паралимпийского движения в Грузии, государственная политика поддержки параспорта и возможности углубления сотрудничества с международными организациями.



«Президент Грузии акцентировал внимание на прогрессе грузинского паралимпийского движения в последние годы. По его словам, если до 2012 года в Грузии развивались два вида паралимпийского спорта и в стране было всего три параспортсмена, то сегодня в 15 видах параспорта участвуют более 300 спортсменов. При этом значительно увеличилось финансирование Паралимпийского комитета Грузии, а размеры наград, стипендий и премиального фонда для паралимпийцев были приравнены к стандартам, установленным для олимпийцев.



На встрече были отмечены успехи грузинских параспортсменов на международной арене, в том числе завоёванные в Париже девять медалей и первое участие Грузии в зимних Паралимпийских играх 2026 года.



Разговор также коснулся развития спортивной инфраструктуры и планов строительства в Дигомских поймах многофункционального спортивного комплекса, соответствующего стандартам универсального дизайна.



Михаил Кавелашвили подчеркнул, что защита прав лиц с ограниченными возможностями и содействие полной реализации их потенциала являются приоритетом государства. По словам президента, наряду с развитием спорта важно устранять физические и социальные барьеры и обеспечивать равный доступ к образованию, занятости и общественной жизни.



Президент Грузии поблагодарил Эндрю Парсонса и Ильгара Рахимова за поддержку грузинского паралимпийского движения и выразил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества с Международным паралимпийским комитетом», — говорится в информации.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





