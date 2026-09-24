ЕС готовит санкции и ограничения на визы, чтобы остановить возвращение россиян в мировой спорт

24.09.2026 22:14





Страны ЕС обсуждают санкции, визовые ограничения и сокращение финансирования, чтобы ограничить возвращение российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под флагами своих стран. Об этом Euractiv рассказали несколько дипломатов Евросоюза. Эти меры были предложены дипломатической службой ЕС и Еврокомиссией в неофициальном документе и пока не являются основой для официального предложения ЕК, отмечает издание.



Один из рассматриваемых вариантов предусматривает санкции против лиц, связанных с российским и белорусским спортом. Также ЕС может ограничить выдачу виз и использовать финансирование как инструмент давления, сократив поддержку организаций, которые допускают российских и белорусских участников к соревнованиям под национальной символикой. Кроме того, обсуждается возможность ограничить доходы СМИ, связанные с российскими спортсменами, хотя дипломаты указывают на серьезные сложности с реализацией такой меры.



Еще одним вариантом может стать обращение к третьим странам с просьбой не помогать российским и белорусским спортсменам возвращаться на международные соревнования.



Обсуждение этих мер проходит на фоне возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под национальными флагами. Такой подход после начала полномасштабного вторжения России в Украину поддерживают не все страны ЕС.



В июле Международный олимпийский комитет временно снял запрет с российских и белорусских олимпийских комитетов, что потенциально открывает возможность участия спортсменов в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. На Олимпиаде в Париже в 2024 году россиянам и белорусам разрешили выступать без национальных флагов, гимнов и другой государственной символики.



В июне лидеры ЕС договорились, что до установления в Украине «справедливого и прочного мира» нормализации участия России в международных спортивных и культурных мероприятиях быть не должно.



При этом правительства стран ЕС пока не пришли к единому мнению о том, какие именно меры следует применять и насколько государства должны вмешиваться в решения спортивных федераций. Как рассказал один из дипломатов, одни страны считают спортивные федерации автономными организациями, которые должны самостоятельно принимать решения, тогда как другие выступают за общую позицию, согласно которой российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в соревнованиях при наличии официальных связей с их правительствами.



Некоторые государства также настаивают на прямом взаимодействии со спортивными организациями, чтобы выработать единый подход в Европе и избежать ситуации, при которой разные национальные правила создадут неравные условия для стран, принимающих международные соревнования.



Евродипломаты ожидают, что Еврокомиссия и дипломатическая служба ЕС подготовят дополнительные предложения к следующему заседанию министров образования, спорта и культуры, которое состоится 20 ноября.





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