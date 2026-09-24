Хабеишвили: «Все — минус Бидзина! Смелость, объединение вокруг Грузии и делать то, что можем. Вот выход!»

24.09.2026 22:18





Все — минус Бидзина! Смелость, объединение вокруг Грузии и делать то, что можем. Вот выход! Страх нужно преодолеть! — об этом один из лидеров «Единого национального движения» Леван Хабеишвили пишет в письме, отправленном из тюрьмы.



Хабеишвили заявляет, что единственная и безусловно несгибаемая, непобедимая команда патриотов — это «Единое национальное движение».



По его словам, если бы третий президент Грузии Михаил Саакашвили был на свободе 7–10 дней, грузинский народ одержал бы безоговорочную победу.



«Говорите что хотите, но факт остается фактом: если Миша Саакашвили будет на свободе 7–10 дней, грузинский народ одержит безоговорочную победу — в этом уверен даже последний «коц». Прежде чем вы начнете «возмущаться», загляните в свое сердце, и думаю, вы тоже знаете, что это так. Также единственная и безусловно несгибаемая, непобедимая команда патриотов — это «Единое национальное движение». Пусть кто-нибудь отдаст хотя бы сотую часть того, что отдает ЕНД, против этой «черной чумы», а потом осуждает, критикует нашу партию. Моя безусловная поддержка, солидарность и любовь моим однопартийцам, соратникам. Даже в этих тяжелых условиях они самоотверженно, непреклонно делают максимум возможного — невозможно этого не видеть!



А теперь то, что следует рассматривать и оценивать более индивидуально. Многие увидят в этом себя, не обижайтесь на меня. Я пытаюсь сказать вам правду из одиночной камеры. Все стали экспертами по внешней политике, аналитиками по геополитике, специалистами по международным отношениям. Главное, чтобы с них не потребовали дела или действий, а взамен они будут разбирать — что сказал Мерц, что происходило на встрече Макрона и Ле Пен, что Трамп сказал Кушнеру и какого размера обувь носит тот или иной европейский высокопоставленный чиновник. Абсолютное бла-бла-бла! Напускные лица, книги на заднем плане и одурачивание людей, обман, будто наша судьба решается в Брюсселе или «Ашхабаде». Даже выходить в прямой эфир уже не нужно: прямо Coffee, на халат — «костюм», и вперед, «скачи» и разбирай Мадуро, Асада, Путина. Кто в последний раз пожаловался в эфире на то, что топливо стало стоить 4 лари, уже не помню. У 1 996 116 человек есть банковский долг, и их официально, именем закона, раздирают на части! Они брали кредиты под 18–22%, а в некоторых случаях под 30%!!! 375 188 человек не могут выплачивать эти кредиты! Официально не могут платить, и я не слышал, чтобы разбирали и эти темы! За два месяца убили двух 17-летних детей (❗), и об этом кто-нибудь лишь вскользь поговорит. Продукты якобы подешевели — никто не разбирает и это! Сотни тысяч людей работают не покладая рук за 400, 600, 800 лари, и им этого не хватает даже на еду — и на это тоже не тратят время. Молодежь полностью отравили наркотиками и обрекают на смерть — об этом тоже и так далее, если пробормочут. Игровой бизнес «отрывает» миллиарды, обдирает бедных, лишенных надежды, отчаявшихся людей — и об этом я тоже не слышал! Зато: Трамп — Кушнеру, Макрон — Марте Кос и так далее.



Все эксперты и оценщики. А дело?! Народ?! Что мы делаем?! Когда?! Весна–осень, режим «пошатнулся», сейчас работаем и... и?! Сейчас будут задирать носы и говорить, что нас это не касается, «пробормочут»: «Ладно, брат»... Зато амбиции огромные! Безграничные! Не обижайтесь, но вы большие смешные типы... Что происходит в «другой» Грузии?! То же самое! Там тоже разбирают, что Германия развалилась, Францию ждет крах и какой коллапс ожидает США... Там те же темы, просто «под другим углом».



Там тоже главное — не говорить, не думать и не заботиться о грузинском народе, а вместо этого оплакивать демократию Дании.



Мне искренне жаль борющиеся телеканалы! Они бескорыстно работают, борются, и им еще приходится «придумывать политику»... А «говорящие головы» находятся в режиме ожидания — само собой что-нибудь произойдет. Им нравится самоотверженность Украины, ее борьба за страну, но сами здесь мирятся с Парцхаладзе и Иванишвили. Если им представится возможность, они отмежуются от Барамидзе и заодно будут потягивать какао... Грузия превратилась в «болтающих», «экспертствующих», комфортно «оппозиционирующих», «клавиатурных львов», а с другой стороны — в диссидентов, борющихся активистов. Пока мы от разговоров не перейдем к делу, до тех пор будем жаловаться в эфирах... Все — минус Бидзина! Смелость, объединение вокруг Грузии и делать то, что можем. Вот выход! Страх нужно преодолеть! Если будет так, я и отсюда не буду вам действовать на нервы», — пишет Леван Хабеишвили.





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