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Грузинский паралимпиец Темур Дадиани получил награду Henry Worsley Award
24.09.2026 21:56
Военнослужащий Министерства обороны Грузии, паралимпиец и участник Invictus Games Темур Дадиани стал одним из первых лауреатов премии Invictus Spirit Awards и получил Henry Worsley Award.
Эта награда вручается людям, которые проявили исключительную стойкость и настойчивость, преодолели серьёзные испытания, помогали другим реализовать свой потенциал и внесли вклад в развитие спорта как инструмента реабилитации.
После тяжёлых ранений, полученных во время службы в миротворческой миссии в Афганистане, Дадиани вернулся к активной жизни через спорт. Он является золотым медалистом Invictus Games 2025, чемпионом мира и Европы по параармрестлингу, дважды устанавливал рекорд Гиннесса в подтягиваниях и стал первым зимним паралимпийцем Грузии в лыжных дисциплинах.
Как специалист по адаптивному спорту, Дадиани также помогает другим раненым военнослужащим проходить восстановление через физическую активность.
Церемония награждения прошла 17 сентября 2026 года в Лондоне, в Королевском военно-морском колледже. Награду Темуру Дадиани вручил герцог Сассекский принц Гарри вместе с Максом и Алисией Уорсли.
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