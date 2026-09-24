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Из-за обнаружения дрона Берлинский аэропорт временно приостанавливал работу
24.09.2026 12:06
Из-за обнаружения беспилотника аэропорт Берлина временно приостановил работу, — сообщает Bild.
По информации издания, неизвестный беспилотник был замечен вечером 23 сентября вблизи взлётно-посадочной полосы аэропорта, после чего воздушное пространство аэропорта было закрыто.
Аэропорт Берлина приостановил работу как минимум на 45 минут.
Из-за приостановки работы несколько рейсов из Берлина были перенаправлены в Дрезден и Лейпциг.
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