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Из-за обнаружения дрона Берлинский аэропорт временно приостанавливал работу


24.09.2026   12:06


Из-за обнаружения беспилотника аэропорт Берлина временно приостановил работу, — сообщает Bild.

По информации издания, неизвестный беспилотник был замечен вечером 23 сентября вблизи взлётно-посадочной полосы аэропорта, после чего воздушное пространство аэропорта было закрыто.

Аэропорт Берлина приостановил работу как минимум на 45 минут.

Из-за приостановки работы несколько рейсов из Берлина были перенаправлены в Дрезден и Лейпциг.


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