Каладзе пообещал самый масштабный формат «Тбилисоба»

24.09.2026 11:57





Осенний праздник столицы Грузии —«Тбилисоба» — пройдет 3 и 4 октября в самом масштабном за последние годы формате. Главные мероприятия развернутся сразу на пяти локациях в историческом центре города, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.



По словам мэра, помимо традиционных площадок — парка Рике и площади Орбелиани — гостей будут принимать площадь Гудиашвили, ущелье Легвтахеви, а также площадь Европы вместе с Метехским мостом.



На всех пяти локациях обустроят праздничные декорации, инсталляции, фотозоны, зоны отдыха и открытый кинотеатр. Там будет работать предпринимательские и гастрономические пространства с блюдами грузинской и зарубежной кухни, мастер-классами, а также выставкой-продажей традиционных сладостей, меда и вина.



«В течение дня на всех локациях будут проходить детские концерты, развлекательные и спортивные мероприятия. Программа обоих дней завершится музыкальными вечерами и театрализованными представлениями», — заявил Каладзе.



Центральным событием праздника станет традиционная церемония награждения почетных граждан Тбилиси. Она состоится 4 октября в 20:00 и будет транслироваться в прямом эфире.



Ранее стало известно, что бюджет праздника в этом году составит 3,1 млн лари ($1,1 млн) — это на 400 тыс. лари меньше, чем годом ранее.



Как и в предыдущие годы, мэрия Тбилиси проводила все закупки напрямую, без конкурса. Столичные власти объяснили отказ от тендеров творческой спецификой праздника и высокой общественной значимостью. В мэрии отметили, что большинство мероприятий требуют индивидуальных авторских решений и поэтапного согласования с артистами, что делает невозможным предварительное планирование жестких условий конкурса.



«Тбилисоба» — один из самых популярных праздников Грузии, привлекающий тысячи горожан и туристов со всего мира. Впервые его отметили в 1979 году, а с 2018 года торжества традиционно проходят в первые выходные октября.



Источник: Новости - Грузия

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