В Тбилисской школе №21 будут проведены реабилитационные работы, которые продлятся несколько недель

24.09.2026 12:09





Состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам строительства и реабилитации школ, которое возглавили министр образования, науки и молодёжи Грузии Гиви Миканадзе и министр регионального развития и инфраструктуры Реваз Сохадзе.



Об этом сообщает Министерство образования.



«Члены комиссии рассмотрели вопрос школ, по состоянию зданий которых Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули получило заключения в сентябре текущего года. Было отмечено, что министерство в отношении каждой такой школы обратится в экспертное бюро с просьбой провести уточняющую оценку состояния здания и на основании полученных рекомендаций примет решения.



Особое внимание было уделено 21-й школе в Тбилиси, а также школе в Мисакциели.



Что касается 21-й школы, согласно уточняющей оценке экспертного заключения, в здании необходимо провести конкретные реабилитационные работы. После выполнения работ в течение нескольких недель станет возможным завершить 2026–2027 учебный год в том же здании. Параллельно с продолжением учебного процесса в школе будет осуществляться постоянный мониторинг текущего состояния здания.



Министерство регионального развития и инфраструктуры и Фонд муниципального развития в ближайшие дни начнут указанные работы, которые будут проводиться под надзором экспертов», — говорится в информации.



Что касается государственной школы в Мисакциели, согласно уточняющей оценке состояния здания, проведённой экспертами, комиссия приняла решение о том, что в условиях имеющихся повреждений учебный процесс продолжаться не может. Соответственно, в Мисакциели Фонд муниципального развития начнёт строительство новой школы.



«Уточняющая оценка состояния здания показала, что в 21-й государственной школе с точки зрения обеспечения безопасности необходимо обязательно провести конкретные реабилитационные работы, которые займут несколько недель. После этого учащиеся вернутся в школу, где учебный процесс будет продолжаться до конца текущего учебного года при условии непрерывного мониторинга состояния здания. С лета в школе будут проведены полномасштабные реконструкционные работы, во время которых учебный процесс будет продолжаться в альтернативном здании.



Что касается государственной школы в Мисакциели, исходя из категории повреждения здания, продолжение учебного процесса в существующем здании невозможно. Министерство образования предложило учащимся продолжить обучение в альтернативной школе. Параллельно Фонд муниципального развития построит в Мисакциели новую школу», — заявил Гиви Миканадзе.



В заседании приняли участие председатель Комитета парламента Грузии по вопросам образования, науки и молодёжи Мариам Лашхи, вице-мэр Тбилиси Георгий Ткемаладзе, руководитель Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули Георгий Мурванидзе, исполнительный директор Фонда муниципального развития Георгий Шония, а также другие представители законодательной и исполнительной власти, Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули и соответствующих ведомств.





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