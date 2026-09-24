«Сильная Грузия — Лело»:У более 42 тысяч бенефициаров бесплатных столовых украли деньги

24.09.2026 13:16





У более 42 тысяч бенефициаров бесплатных столовых украли деньги даже из порции стоимостью 1 лари 70 тетри — «Грузинская мечта» заменила компании, разоблачённые в присвоении миллионов из средств, предназначенных для питания социально незащищённых граждан, компаниями, за которыми стоят жертвователи «Грузинской мечты», — заявил член партии «Сильная Грузия — Лело» Торнике Арткмеладзе.



По его словам, власти должны обязательно ответить обществу на такие вопросы, как: «Почему мэрия Тбилиси в вопросе бесплатных столовых доверяет именно бизнесам, связанным с людьми, которые финансируют правящую партию, и почему максимальная прозрачность не стала приоритетом?»



«То, что при власти «Грузинской мечты» ограбление грузинского народа посредством коррупционных сделок носит системный характер, подтверждается публичными признаниями бывшего премьер-министра и других высокопоставленных представителей власти. Ограбили грузинскую армию, детей в детских садах, школьников, а у более чем 42 тысяч бенефициаров бесплатных столовых украли деньги даже из порции стоимостью 1 лари 70 тетри. Это уже не отдельные коррупционные случаи, это система, в которой государственные ресурсы вместо народа попадают в карманы приближённых к «Мечте» лиц.



«Грузинская мечта» заменила компании, разоблачённые в присвоении миллионов из средств, предназначенных для питания социально незащищённых граждан, компаниями, за которыми стоят жертвователи «Грузинской мечты». В трёх районах Тбилиси — Сабуртало, Надзаладеви и Самгори — победившее в тендерах на обеспечение бесплатного питания в 2026 году ООО «Лука 2005“ получило контракты почти на 11 миллионов лари без какого-либо конкурента. При этом его директор Юза Джоглидзе в 2020 году пожертвовал «Грузинской мечте» 60 000 лари. Владельцем компании является Яша Чачуа, одна из компаний которого, «Или Груп», внесена в список предупреждённых пенитенциарной службой за некачественное выполнение обязательств.



Что касается Ваке, Мтацминды, Дидубе-Чугурети и Исани, то победившее здесь ООО «Тандем» также получило контракты общей стоимостью почти 6 миллионов лари без конкуренции. Примечательно, что во всех случаях компании освоили каждый лари, выделенный районными администрациями.



Что изменилось в системе бесплатных столовых после задержания пяти человек по делу о присвоении 3,5 миллиона лари из программы питания социально незащищённых граждан? Помимо того, что эти люди были освобождены под залог, ни один высокопоставленный чиновник, их покровитель, не был наказан! Был объявлен новый тендер на обслуживание бесплатных столовых, и победителями вновь оказались компании и лица, чьи политические связи с «Грузинской мечтой» вызывают у общества вопросы.



Власти должны ответить обществу на самый простой вопрос: почему мэрия Тбилиси в вопросе бесплатных столовых доверяет именно бизнесам, связанным с людьми, которые финансируют правящую партию? Почему максимальная прозрачность не стала приоритетом? И как мы должны поверить, что после выявления одной коррупционной схемы система изменилась, если при распоряжении государственными деньгами вновь появляются бизнес-интересы того же политического круга?



Это особенно тяжело потому, что речь идёт о питании самых бедных жителей Тбилиси. О людях, которым для ежедневного питания необходима помощь муниципалитета. Для них стоимость одной порции по-прежнему составляет всего 1 лари 70 тетри, и из этих 1 лари 70 тетри, как следует из материалов расследования, были присвоены миллионы лари.



Возникает вопрос: в чей карман теперь попадают деньги, выделенные на порции для социально незащищённых граждан? Не пополняется ли за счёт средств, предназначенных для питания социально незащищённых людей, партийная касса «Грузинской мечты», которая впоследствии расходуется на многомиллионные представительские расходы членов власти, в том числе на застолья в ресторанах?!



На эти вопросы необходимо ответить и, что самое главное, на фоне катастрофического роста цен необходимо увеличить финансирование бесплатных столовых, чтобы компании, выбранные на справедливых условиях, могли обеспечить качественное питание наших сограждан», — заявил Торнике Арткмеладзе.





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