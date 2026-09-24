В Нью-Йорке грузинские эмигранты устроили протест главе МИД Грузии

24.09.2026 13:53





Грузинские эмигранты встретили акцией протеста находящуюся в Нью-Йорке главу МИД Маку Бочоришвили и высокопоставленных чиновников внешнеполитического ведомства, пришедших в грузинский ресторан Ubani, передает издание Netgazeti.



Грузинская делегация находится в Нью-Йорке для участия в 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.



Министр иностранных дел вошла в заведение под выкрики: «Вам не стыдно?!». Бочоришвили сопровождали её заместитель Лаша Дарсалия, постоянный представитель Грузии при ООН Давид Бакрадзе и другие представители МИД.



Изначально появилась информация, что в этот же ресторан должен прийти и премьер-министр Ираклий Кобахидзе, однако, пишет Netgazeti, на фоне анонсированной акции протеста он, судя по всему, изменил свои планы.



Эмигранты задали представителю МИД Арчилу Караулашвили вопрос о том, почему их лишили права на участие в выборах. Один из протестующих заявил, что они вынуждены жить за границей, чтобы заработать «на кусок хлеба» для своих семей. В ответ чиновник сказал: «Рабочие места есть и в Грузии».



Источник: SOVA

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