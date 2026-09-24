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В школах Батуми начались плановые проверки санитарно-гигиенических условий
24.09.2026 14:31
В течение года Муниципальная инспекция Батуми проверит все 27 государственных школ города. Контроль проводится с использованием лабораторных методов, поэтому специалисты оценивают не только внешний вид помещений, но и конкретные санитарные показатели.
В учебных классах специальным прибором измеряют коэффициент освещённости. Отдельно проверяется состояние санитарных узлов, а также помещений, которые связаны с питанием и физической активностью школьников.
В программу мониторинга входят:
— классные комнаты — в том числе уровень освещённости;
— санитарные узлы — соблюдение гигиенических требований;
— пищеблоки — санитарное состояние помещений;
— спортивные залы и раздевалки — соответствие установленным требованиям.
Проверки проводит отдел санитарного надзора совместно с лабораторным исследовательским центром. Работы организованы в рамках договора, заключённого с мэрией Батуми.
Речь идёт о плановом обследовании всей сети государственных школ, а не о проверке отдельных учреждений после поступления жалоб. Полученные в ходе исследований данные позволят определить, насколько санитарные и гигиенические условия в школах соответствуют установленным нормам.
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