Папуашвили: Павел Герчинский так ничего и не понял

24.09.2026 15:57





Видно, где сегодня стоит Представительство Европейского союза со своими ценностями, которое 1 200 000 человек даже не считает достойными слова и ответа, а на один INSTAGRAM-пост этого «Кордзи» сразу отреагировало, чуть ли не с извинениями - То, что сейчас опубликовало посольство Европейского союза, — это прямое поощрение языка ненависти, нецензурных оскорблений матерей, использования слов «рабы», фашизма, радикализма - Поощрением всего этого занимается посольство Европейского союза, и действительно просто позор, что у них есть одна политическая цель — каким-либо образом привести «нацев» к власти, — так председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили оценивает заявление Представительства Европейского союза, касающееся переноса фестиваля «Камара».



По оценке Шалвы Папуашвили, после того как стало известно, что проводится концерт, за который Европейский союз платит «оскорбляющему большинство населения Грузии», а также финансировал его деятельность, общество ожидало ответа от посла Европейского союза Павела Герчинского, однако посол молчал.



«СМИ обращались к Европейскому союзу, а Павел Герчинский молчал и даже не счел 1 200 000 граждан Грузии, которых оскорбляющий их человек получает деньги, достойными ответа. Не счел достойными ответа грузинские СМИ, однако на один пост оскорбляющего грузинский народ человека отреагировал заявлением. Разве это тоже не показывает, где сегодня стоит Представительство Европейского союза со своими ценностями, которое 1 200 000 человек даже не считает достойными слова и ответа, а на один INSTAGRAM-пост этого «Кордзи» сразу отреагировало, чуть ли не с извинениями, что отменило эту встречу.



Когда я вчера узнал эту информацию, я надеялся, что посол Европейского союза наконец осознал, что поддержка ненависти и насилия в Грузии неприемлема. Не знаю, лично для него это, возможно, приемлемо, но для нас это неприемлемо, и в Грузии он должен вести себя так, как того заслуживают грузинская культура и общество. Я надеялся на это, однако, исходя из этого заявления, думаю, что он ничего не понял. Столько лет находится в Грузии и не имеет представления о том, что такое Грузия и грузинское общество. Это издевательство. То, что «это свобода выражения и они бережно относятся к грузинскому культурному наследию», — то есть Павел Герчинский говорит нам, что публичное оскорбление матерей большинства населения является грузинским культурным наследием. Говорит нам, что использование слов «рабы» или «фашизм» является культурным наследием Грузии. Если Павелу Герчинскому мы, грузины, кажемся фашистами и он считает, что в Грузии допустимо публично оскорблять матерей, не знаю, тогда этот человек действительно ничего не понял. Если его стандарт заключается в том, что оскорбление матерей является свободой выражения, мы примем к сведению, что, оказывается, оскорбление матерей является европейским стандартом. Действительно позорно, что мы ни разу не слышали в Грузии осуждения насилия. 4 октября напали на резиденцию президента Грузии, и по этому поводу не прозвучало ни одного слова, а вместо этого он защищает человека, который оскорбляет матерей большинства населения Грузии. Действительно позор, я думаю, и я не знаю, сможет ли какой-либо посол опуститься еще ниже и назвать публичное оскорбление матерей людей культурным наследием Грузии и свободой выражения. Теперь вы хотя бы понимаете, кто на самом деле является подстрекателем ненависти в Грузии? То заявление, которое сейчас опубликовало посольство Европейского союза, — это прямое поощрение языка ненависти, оскорблений матерей, называния людей «рабами», фашистами, радикалами. Поощрением этого занимается посольство Европейского союза, и действительно просто позор, что у них есть одна узкая политическая цель — каким-либо образом привести «нацев» к власти», — заявил Папуашвили.



По его словам, он разочарован поведением посла Европейского союза.





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