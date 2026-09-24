Папуашвили: Думаю, настал момент, чтобы ЕС пересмотрел свое ошибочное одностороннее решение по приостановке процесса интеграции

24.09.2026 16:01





Так же, как в Бельгии, здесь мы вновь выразили обеспокоенность решением Европейского союза, принятым в июне 2024 года, в одностороннем порядке приостановить процесс интеграции. Думаю, настал момент, когда Европейский союз должен пересмотреть это ошибочное решение. Невозможно, чтобы конфронтация была правильным путем, — заявил в беседе с журналистами председатель парламента Шалва Папуашвили во время визита в Люксембург.



По его словам, «ответ никогда не заключается в конфронтации, ответы всегда — в дискуссии».



«Я во второй раз посетил Люксембург. Мой первый визит в Люксембург состоялся 4 года назад. Я рад, что по приглашению председателя парламента Люксембурга мы находимся здесь с делегацией парламента Грузии. Мы встретились с председателем парламента Люксембурга, членами парламента, председателями комитетов, поговорили, конечно, о наших двусторонних отношениях, в том числе о двусторонних парламентских отношениях, и, само собой, в этом контексте поговорили также об отношениях с Европейским союзом.



Мы, так же как в Бельгии, здесь вновь выразили нашу обеспокоенность решением Европейского союза, принятым в июне 2024 года, в одностороннем порядке приостановить процесс интеграции. Это было неправильное, необоснованное и несправедливое решение. Более того, думаю, что в свое время целью этого решения было вмешательство в выборы в Грузии и оказание влияния. Однако, думаю, настал момент, когда Европейский союз должен пересмотреть это ошибочное решение, поскольку факт остается фактом и, думаю, именно это и есть европейскость: невозможно, чтобы конфронтация была правильным путем. Европейский союз основан на диалоге, справедливости и дискуссии. Сегодня, когда некоторые его руководители пытаются превратить процесс интеграции в Европейский союз в инструмент конфронтации, это неправильно. Поэтому мы рады, что отношение властей Люксембурга, как и парламента, в этом отношении совпадает с нашей позицией: справедливое отношение — главный принцип, которым должны руководствоваться институты Европейского союза, а диалог и разговор — единственно правильный путь. Ответ никогда не заключается в конфронтации, ответы всегда — в дискуссии. Сегодня у нас была возможность поговорить с нашими коллегами по многим вопросам.



Что касается их позиций относительно существующей реальности между Грузией и Европейским союзом, конечно, они обеспокоены, поскольку Грузии как стране-кандидату сегодня препятствуют в том, чтобы она была полноценно вовлечена в те процессы, которые необходимы для этой интеграции. Власти Люксембурга, министр иностранных дел, парламент — у нас и в других случаях была возможность общаться друг с другом — ведут себя так, как и должна вести себя европейская страна, которая должна задавать вопросы и не следовать готовым ответам, которые им обычно предоставляют различные политически заинтересованные группы. Поэтому мы рады, что в лице Люксембурга и его парламента у нас есть друг, который понимает наше положение, начиная со сложной геополитической ситуации, в которой мы находимся, и поддерживает наши стремления к европейской интеграции», — заявил Папуашвили.



По его словам, через две недели в Люксембурге состоится встреча министров иностранных дел Европейского союза.



«Так же как в Брюсселе, здесь мы попросили наших коллег работать с институтами Европейского союза, когда у них будут с ними контакты и взаимодействие, чтобы убедить их в том, что единственно правильный путь — это путь справедливого диалога. Европейский союз по своей сути был создан для преодоления конфронтации. Когда сегодня для некоторых конфронтация является главным принципом принятия политических решений, это само по себе уже анти-европейский подход. Мы надеемся, что представители парламентов Люксембурга и Бельгии через представителей их исполнительной власти будут работать в этом направлении с институтами Европейского союза, чтобы убедить их вернуться на путь диалога», — заявил Папуашвили.





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