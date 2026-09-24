Представительство ЕС отреагировало заявлением на перенос по соображениям безопасности фестиваля «Камара»

24.09.2026 15:49





Мы выражаем сожаление в связи с тем, что организаторы по соображениям безопасности отложили запланированный в рамках финансируемого Европейским союзом проекта «Креативный компас для Грузии» фестиваль «Камара», — говорится в заявлении Представительства Европейского союза в Грузии, которым оно откликается на заявление Датского института культуры об отсрочке фестиваля.



В Представительстве Европейского союза заявляют, что ЕС твердо верит в свободу творческого самовыражения.



«Уже 30 лет Европейский союз поддерживает культурную сферу в Грузии — помогает стране сохранять уникальное культурное наследие, содействует развитию креативных индустрий, связывает грузинских деятелей искусства и организации, работающие в культурной сфере, с их европейскими коллегами.



Европейский союз твердо верит в свободу творческого самовыражения», — говорится в заявлении.



Напомним, что Датский институт культуры распространил в социальной сети заявление, в котором отметил, что по соображениям безопасности фестиваль «Камара» не сможет пройти в запланированном формате и, соответственно, был отложен.



Кроме того, в рамках фестиваля было запланировано выступление музыканта «Кордзи» (Александре Кордзая), который недавно распространил в социальной сети заявление, в котором отметил, что концерт оказался под серьезной угрозой из-за угроз, в связи с чем он был вынужден его отменить.



«Друзья, вы знаете, что мой концерт, запланированный в арт-хаусе в Гори, оказался под серьезной угрозой.



Причина проста: из-за атак и угроз со стороны местных властей, членов «Мечты» и пропагандистских СМИ на месте нет никаких гарантий безопасности.



Жаль, что в результате этой политической атаки в первую очередь страдает местная молодежь.



Мне жаль, что мы живем в такой реальности. И большое спасибо всем за поддержку!» — заявил музыкант.





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