Федеральный судья поручил Дональду Трампу восстановить допуск журналистов CNN, MS NOW и Politico в Белый дом

24.09.2026 10:29





Федеральный судья обязал Дональда Трампа восстановить допуск журналистов CNN, MS NOW и Politico в Белый дом, — сообщает Reuters.



Федеральный судья округа Колумбия Тим Келли заблокировал введённый президентом США Дональдом Трампом запрет для журналистов CNN, MS NOW и Politico.



Судья удовлетворил иск медиакомпаний и обязал администрацию Трампа вернуть журналистам пресс-карты.



Федеральный судья запретил администрации Трампа в течение 14 дней применять ограничения на доступ представителей СМИ в Белый дом.



Также судья отклонил аргумент администрации Дональда Трампа о том, что запрет был обусловлен интересами национальной безопасности.



Напомним, Дональд Трамп запретил CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом за «распространение фейковых новостей». Все три медиакомпании подали в суд на администрацию Дональда Трампа, заявив, что действия президента нарушают их права, предусмотренные Первой поправкой к Конституции США.





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