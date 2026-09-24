Ираклий Кобахидзе встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем

24.09.2026 10:44





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает Администрация правительства Грузии.



По информации ведомства, на встрече было подчёркнуто многолетнее плодотворное сотрудничество между Грузией и Организацией Объединённых Наций.



«Речь шла о вызовах, стоящих перед международным миром и безопасностью, а также об особом значении многостороннего партнёрства для обеспечения долгосрочной стабильности и благополучия.



Как было отмечено на встрече, тот факт, что главной темой общих дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН являются именно мир, безопасность и устойчивое развитие, указывает на особую актуальность этого вопроса.



В ходе встречи также внимание было уделено сложной гуманитарной ситуации и вызовам безопасности на оккупированных территориях Грузии. Премьер-министр Грузии поблагодарил генерального секретаря ООН за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и подчеркнул значение принятой Генеральной Ассамблеей резолюции — «О статусе внутренне перемещённых лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия».



Ираклий Кобахидзе оставил памятную запись в Книге почётных гостей ООН», — говорится в информации.



Ираклий Кобахидзе отреагировал на встречу с генеральным секретарём ООН в социальной сети X и отметил, что на встрече обсуждалось сотрудничество Грузии и ООН.



Как отмечает глава правительства, были рассмотрены возможности дальнейшего укрепления партнёрства.



«Рад встрече с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. На встрече мы обсудили сотрудничество Грузии и ООН, роль ООН в процессе урегулирования конфликта в Грузии и возможности дальнейшего укрепления партнёрства», — пишет премьер-министр Грузии.





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