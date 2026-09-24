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Завершится ли реконструкция проспекта Руставели в срок?


24.09.2026   11:15


На 40% участка реконструкции проспекта Руставели работы пока ещё не начались, заявил управляющий партнёр компании Smart Solution Леван Гогсадзе.

По его словам, в ходе работ возникло немало сложностей, в том числе проект пришлось изменить с учётом ситуации на месте. Кроме того, одновременно на участке работают около 20 компаний, поэтому подрядчики должны соблюдать определённую последовательность. Smart Solution уже выполнила демонтажные работы и ожидает завершения работ других компаний.

При этом Гогсадзе рассчитывает, что реконструкция будет завершена в установленный срок, т.е. к концу ноября. По его словам, процесс активно контролирует мэрия Тбилиси.

Реконструкция проспекта Руставели началась 23 июля. Согласно плану мэрии Тбилиси, работы должны завершиться за четыре месяца.


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