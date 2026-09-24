Сегодня Ираклий Кобахидзе выступит на сессии генеральной ассамблеи ООН

24.09.2026 11:48





Премьер-министр Грузии сегодня выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает Администрация правительства Грузии.



Что касается вопросов, на которых Кобахидзе сосредоточит внимание, как заявил в беседе с журналистами глава Администрации правительства Леван Жоржолиани, в своём выступлении премьер-министр коснётся продолжающейся оккупации, «которая является главным вызовом безопасности для страны».



«Премьер-министр подчеркнёт важность дипломатии, примирения и возвращения указанных территорий только мирным путём.



Премьер также расскажет об экономических показателях, которые демонстрировала страна за последние пять лет. Он расскажет о стратегических проектах, которые страна намерена развивать, особенно для усиления функции связанности.



Премьер-министр коснётся важности международного сотрудничества и отметит, что мы готовы сотрудничать абсолютно со всеми, если это сотрудничество будет основано на равенстве и уважении суверенитета», — заявил Леван Жоржолиани.





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