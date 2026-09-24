|
|
|
Сегодня Ираклий Кобахидзе выступит на сессии генеральной ассамблеи ООН
24.09.2026 11:48
Премьер-министр Грузии сегодня выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает Администрация правительства Грузии.
Что касается вопросов, на которых Кобахидзе сосредоточит внимание, как заявил в беседе с журналистами глава Администрации правительства Леван Жоржолиани, в своём выступлении премьер-министр коснётся продолжающейся оккупации, «которая является главным вызовом безопасности для страны».
«Премьер-министр подчеркнёт важность дипломатии, примирения и возвращения указанных территорий только мирным путём.
Премьер также расскажет об экономических показателях, которые демонстрировала страна за последние пять лет. Он расскажет о стратегических проектах, которые страна намерена развивать, особенно для усиления функции связанности.
Премьер-министр коснётся важности международного сотрудничества и отметит, что мы готовы сотрудничать абсолютно со всеми, если это сотрудничество будет основано на равенстве и уважении суверенитета», — заявил Леван Жоржолиани.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна