Азербайджан приостановил полёты иранских авиакомпаний из-за новых санкций США

23.09.2026 18:59





Из Азербайджана также введены ограничения на полёты иранских авиакомпаний. По данным государственного информационного агентства Азербайджана APA, полёты авиакомпаний Исламской Республики Иран в Азербайджан приостанавливаются.



«В связи с новым пакетом санкций, введённых США против Исламской Республики Иран, в частности тех, которые затрагивают авиационный сектор, принято решение приостановить полёты иранских авиакомпаний в Азербайджан с 22 сентября 2026 года», — говорится в заявлении авиакомпании «Азербайджанские авиалинии».



Ранее, в связи с введением санкций, иранским авиакомпаниям с 21 сентября было запрещено выполнять рейсы из Грузии. Санкции против иранских авиакомпаний Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило 8 сентября.



По данным Министерства финансов США, иранский режим использует авиационный сектор для перевозки оружия и незаконных грузов.



Под санкции США попали следующие иранские авиакомпании:



• Air Shiraz

• Asa Jet Airline

• Ata Airlines Company

• Atlas Aviation Group

• Ava Airlines

• Chabahar Airlines Company

• Erwan Airline Company

• Fly Kish Airlines

• Fly Persia Airlines

• Iran Air Tour

• Iran Aseman Airlines

• Jsky Airlines

• Kish Airlines

• Karun Airlines Company

• Lad Airways

• Mehr Airways

• Nasim Air

• Pars Oghyanous Kish Company

• Qeshm Air

• Raimon Airways

• Saha Airlines

• Sepehran Airlines

• Soroush Air

• Taban Airline





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





