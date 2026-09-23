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Азербайджан приостановил полёты иранских авиакомпаний из-за новых санкций США
23.09.2026 18:59
Из Азербайджана также введены ограничения на полёты иранских авиакомпаний. По данным государственного информационного агентства Азербайджана APA, полёты авиакомпаний Исламской Республики Иран в Азербайджан приостанавливаются.
«В связи с новым пакетом санкций, введённых США против Исламской Республики Иран, в частности тех, которые затрагивают авиационный сектор, принято решение приостановить полёты иранских авиакомпаний в Азербайджан с 22 сентября 2026 года», — говорится в заявлении авиакомпании «Азербайджанские авиалинии».
Ранее, в связи с введением санкций, иранским авиакомпаниям с 21 сентября было запрещено выполнять рейсы из Грузии. Санкции против иранских авиакомпаний Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило 8 сентября.
По данным Министерства финансов США, иранский режим использует авиационный сектор для перевозки оружия и незаконных грузов.
Под санкции США попали следующие иранские авиакомпании:
• Air Shiraz
• Asa Jet Airline
• Ata Airlines Company
• Atlas Aviation Group
• Ava Airlines
• Chabahar Airlines Company
• Erwan Airline Company
• Fly Kish Airlines
• Fly Persia Airlines
• Iran Air Tour
• Iran Aseman Airlines
• Jsky Airlines
• Kish Airlines
• Karun Airlines Company
• Lad Airways
• Mehr Airways
• Nasim Air
• Pars Oghyanous Kish Company
• Qeshm Air
• Raimon Airways
• Saha Airlines
• Sepehran Airlines
• Soroush Air
• Taban Airline
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