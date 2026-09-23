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Посол Великобритании в Грузии посетил Батумский государственный университет


23.09.2026   19:26


Британский посол в Грузии Гарет Уорд вместе с представителями посольства посетил Батумский государственный университет имени Шота Руставели (БГУ).

На встрече с проректором университета Тамар Сирадзе дипломат рассказал об исторических связях Батуми и Великобритании, существующем сотрудничестве в различных сферах и перспективах его дальнейшего развития.

Особое внимание стороны уделили совместному проекту БГУ и Университета Сент-Эндрюс, который реализуется при финансовой поддержке Британского совета.

Во встрече также приняли участие руководитель службы международных отношений БГУ Тамар Дундуа и ассоциированный профессор факультета юридических и социальных наук Гига Партенадзе.


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