Посол Великобритании в Грузии посетил Батумский государственный университет

23.09.2026 19:26





Британский посол в Грузии Гарет Уорд вместе с представителями посольства посетил Батумский государственный университет имени Шота Руставели (БГУ).



На встрече с проректором университета Тамар Сирадзе дипломат рассказал об исторических связях Батуми и Великобритании, существующем сотрудничестве в различных сферах и перспективах его дальнейшего развития.



Особое внимание стороны уделили совместному проекту БГУ и Университета Сент-Эндрюс, который реализуется при финансовой поддержке Британского совета.



Во встрече также приняли участие руководитель службы международных отношений БГУ Тамар Дундуа и ассоциированный профессор факультета юридических и социальных наук Гига Партенадзе.





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