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В среднем 4,3 книги в год читает житель Грузии
23.09.2026 19:21
В среднем 4,3 книги в год читает житель Грузии — страна занимает 65-е место среди 102 государств, включенных в международное исследование читательских привычек.
На чтение книг у среднестатистического жителя Грузии приходится 96 часов в год, или около 1 часа 50 минут в неделю.
Практически такой же результат у соседней Армении — 4,29 книги и 94 часа чтения в год.
В Азербайджане показатели заметно ниже — в среднем 3,25 книги и 74 часа в год. Турция находится выше всех трех стран Южного Кавказа — около 6 книг и 130 часов чтения в год.
Это исследование CEOWORLD Magazine Consumer Insights, которое основано более чем на 6,5 млн интервью в разных странах мира.
Где читают больше всего
Лидируют в исследовании США — в среднем 17 книг на человека в год и 357 часов чтения.
Далее идут:
Индия — 16 книг и 352 часа;
Великобритания — 15 книг и 343 часа;
Франция — 14 книг и 305 часов;
Италия — 13 книг и 278 часов.
Россия находится на седьмом месте — в среднем 11 книг и 223 часа в год.
Самые низкие показатели среди включенных в исследование стран зафиксированы в Афганистане — 2,56 книги в год, Брунее — 2,59 и Пакистане — 2,6.
Несмотря на распространение электронных и аудиокниг, печатные издания в большинстве стран по-прежнему остаются востребованнее цифровых форматов.
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