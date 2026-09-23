В среднем 4,3 книги в год читает житель Грузии

23.09.2026 19:21





В среднем 4,3 книги в год читает житель Грузии — страна занимает 65-е место среди 102 государств, включенных в международное исследование читательских привычек.



На чтение книг у среднестатистического жителя Грузии приходится 96 часов в год, или около 1 часа 50 минут в неделю.



Практически такой же результат у соседней Армении — 4,29 книги и 94 часа чтения в год.



В Азербайджане показатели заметно ниже — в среднем 3,25 книги и 74 часа в год. Турция находится выше всех трех стран Южного Кавказа — около 6 книг и 130 часов чтения в год.



Это исследование CEOWORLD Magazine Consumer Insights, которое основано более чем на 6,5 млн интервью в разных странах мира.



Где читают больше всего

Лидируют в исследовании США — в среднем 17 книг на человека в год и 357 часов чтения.



Далее идут:

Индия — 16 книг и 352 часа;

Великобритания — 15 книг и 343 часа;

Франция — 14 книг и 305 часов;

Италия — 13 книг и 278 часов.



Россия находится на седьмом месте — в среднем 11 книг и 223 часа в год.



Самые низкие показатели среди включенных в исследование стран зафиксированы в Афганистане — 2,56 книги в год, Брунее — 2,59 и Пакистане — 2,6.



Несмотря на распространение электронных и аудиокниг, печатные издания в большинстве стран по-прежнему остаются востребованнее цифровых форматов.





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