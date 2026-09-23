Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Кобулети пересадили пальму, которой мешала тень больших деревьев


23.09.2026   19:31


На набережной Кобулети, возле устья реки Ачква и гостиницы «Санапиро», пересадили пальму, которая росла в небольшом сквере среди сосен.

Как рассказал представитель местных властей, пальма долгое время находилась в тени крупных деревьев и из-за этого плохо развивалась. После обращения одного из жителей было решено перенести её в более подходящее место.

Работы начались утром и потребовали специальной техники и участия сотрудников нескольких городских служб. В пересадке помогли представители Energo-Pro Georgia, службы наружного освещения, озеленения и местные жители.

Одновременно демонтировали установленную на побережье самодельную деревянную лестницу, которую сочли не соответствующей окружающему пространству. Её владельцы согласились убрать конструкцию, а затем присоединились к работам по пересадке пальмы.

В муниципалитете поблагодарили жителей и городские службы за совместную работу и помощь в благоустройстве Кобулети.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна