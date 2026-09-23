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В Кобулети пересадили пальму, которой мешала тень больших деревьев
23.09.2026 19:31
На набережной Кобулети, возле устья реки Ачква и гостиницы «Санапиро», пересадили пальму, которая росла в небольшом сквере среди сосен.
Как рассказал представитель местных властей, пальма долгое время находилась в тени крупных деревьев и из-за этого плохо развивалась. После обращения одного из жителей было решено перенести её в более подходящее место.
Работы начались утром и потребовали специальной техники и участия сотрудников нескольких городских служб. В пересадке помогли представители Energo-Pro Georgia, службы наружного освещения, озеленения и местные жители.
Одновременно демонтировали установленную на побережье самодельную деревянную лестницу, которую сочли не соответствующей окружающему пространству. Её владельцы согласились убрать конструкцию, а затем присоединились к работам по пересадке пальмы.
В муниципалитете поблагодарили жителей и городские службы за совместную работу и помощь в благоустройстве Кобулети.
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