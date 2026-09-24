Культурный фронт в Гори: концерт Kordz в Гори сорван, власти обвинили ЕС в «поддержке фашизма»

24.09.2026 11:06





Фестиваль Creative Compass в Гори, который должен был пройти 26 сентября при поддержке европейских культурных организаций, отменен после давления на его хедлайнера — грузинского электронного музыканта Александра Кордзая, выступающего под псевдонимом Kordz.



Сам музыкант заявил, что причиной отмены стали угрозы и отсутствие гарантий безопасности. По его словам, давление исходило от представителей местных властей, членов правящей «Грузинской мечты» и проправительственных СМИ.



«Причина проста: из-за атак и угроз со стороны местных властей, членов «мечты» и пропагандистских СМИ на месте нет никаких гарантий безопасности», — написал Кордзая в Facebook 23 сентября.



Музыкант заявил, что в результате политического давления прежде всего пострадает молодежь Гори, и выразил сожаление по поводу «реальности, в которой приходится жить».



Датский институт культуры, который проводит фестиваль в рамках проекта Creative Compass Georgia, подтвердил отмену мероприятия.



«В связи с соображениями безопасности фестиваль не может состояться в запланированные сроки и поэтому отложен. Благодарим вас за проявленный интерес к мероприятию», — объявили организаторы в соцсетях.



Creative Compass Georgia — четырехлетний проект, направленный на развитие культурных и креативных индустрий в регионах Грузии. В рамках фестиваля проходят концерты, выставки, мастер-классы, воркшопы и другие мероприятия, объединяющие местных жителей, молодых людей, художников и представителей креативного сектора. Проект финансирует Евросоюз и реализует Goethe-Institut при участии Датского института культуры.



Kordz — композитор и электронный музыкант, родившийся в Тбилиси в 1994 году. Он вырос между Грузией и Швейцарией и окончил Базельскую академию музыки по специальности, связанной с аудиодизайном и электроакустической композицией. Его музыка сочетает электронный авангард, академическую композицию и элементы современной поп- и экспериментальной сцены. Кордзая считается одним из самых ярких электронных музыкантов страны.



Отмена фестиваля стала очередным эпизодом конфликта между Kordz и властями. Музыкант открыто поддерживал проевропейские протесты в Грузии и исполнял антиправительственный трек с сэмплом «Оле, ола» — песни, ставшей одним из символов протестного движения.



Власти ранее резко критиковали музыканта из-за его политической позиции. В июле 2026 года выступление Kordz на Tbilisi Open Air вместе с Горийским детским хором отменили. Хор должен был выйти на сцену вместе с музыкантом, однако за несколько дней до фестиваля объявил об отказе от участия. Официально коллектив сослался на личные и срочные обстоятельства руководителя.



В том же месяце на Кордзая напали в Тбилиси. Нападавших до сих пор не установили.



Теперь его участие в Creative Compass стало поводом для новой атаки, уже на самом высоком уровне.



21 сентября председатель парламента Шалва Папуашвили, комментируя участие Kordz в фестивале, заявил, что европейские средства используются для поддержки «радикализма», «экстремизма» и «фашизма». По его словам, финансирование музыканта и проекта Creative Compass означает поддержку людей, которые оскорбляют избирателей «Грузинской мечты».



На следующий день Папуашвили вновь потребовал от Евросоюза определиться, дистанцируется ли он от музыканта и организаторов фестиваля или становится, по его выражению, «соучастником» оскорбления большинства населения Грузии. Он также назвал происходящее «экстремизмом» и «фашизмом».



Источник: Новости - Грузия

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