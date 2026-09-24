Армения, Азербайджан и Грузия обсудили объединение энергосистем с Турцией

24.09.2026 10:36





Представители Армении, Азербайджана и Грузии обсудили возможности взаимной интеграции энергосистем стран Южного Кавказа, а также возможные шаги по их подключению к энергетической системе Турции, сообщает Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении.



Обсуждение состоялось в Тбилиси в рамках IX Всемирного форума по регулированию энергетики (WFER IX) на встрече председателя КРОУ Армении Месропа Месропяна с президентом Совета европейских энергетических регуляторов (CEER) Педро Верделью и представителями программы EU4Energy.



Во встрече также приняли участие председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нарманий и председатель правления Агентства по регулированию энергетики Азербайджана (AERA) Самир Ахундов.



«В ходе встречи обсуждались возможности взаимной интеграции энергосистем стран Южного Кавказа и углубления регионального энергетического сотрудничества, а также возможные шаги по подключению энергосистем региона к энергетической системе Турции», — говорится в сообщении.



Месропян поблагодарил европейских партнеров за техническую помощь в сфере регулирования энергетики Армении и сложившееся тесное сотрудничество.



Глава КРОУ также подчеркнул важность содействия в разработке подзаконных актов, необходимых для строительства предусмотренных энергетическим законодательством накопительных станций.





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